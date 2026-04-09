В дачных массивах рядом с Ванино «МегаФон» запустил 4G

Садовые товарищества рядом с поселком Ванино в Хабаровском крае впервые получили доступ к мобильной связи четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» запустили здесь базовую станцию, что позволило дачникам в садовых товариществах «Рассвет», «Восход», «Сокол» и других пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рабочий поселок Ванино — крупный транспортный узел Хабаровского края, расположенный на берегу Татарского пролива. Здесь постоянно проживает около 16 тыс. человек. Дачные участки многих местных жителей расположены в нескольких СНТ на окраине поселка.

Специалисты «МегаФона» построили телеком-объект на территории СНТ «Рассвет». Устойчивый LTE-сигнал покрывает близлежащие дачные участки, а также автомобильную дорогу, ведущую к ним. Обеспечить большую зону покрытия удалось благодаря широкому углу охвата антенн и оптимальному месторасположению мачты для оборудования связи. Высокое качество сигнала дает возможность абонентам оператора комфортно пользоваться видеосервисами, системами «умного дома», мессенджерами и электронной почтой.

«Дачный участок сегодня — это место для комфортного загородного отдыха, где важно иметь стабильный мобильный интернет. Данные аналитики показывают, что весной в садовых обществах Хабаровского края растет мобильный трафик, дачники не отказываются от своих цифровых привычек. Теперь и жители Ванино смогут использовать мобильный интернет, совершать звонки и отправлять близким фотографии своего урожая прямо с грядки», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Другие материалы рубрики

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

В России создан безопасный двигатель для наноспутников, работающий на «сухой воде»

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
