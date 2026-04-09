«Циан» планирует довести уровень проникновения ИИ в ИТ-разработку до 100% к концу 2026 года

Компания «Циан» объявила о трансформации процесса разработки с помощью ИИ. Сейчас уровень проникновения ИИ в создании кода достигает 75%, а к концу 2026 г. планируется довести проникновение агентских моделей до 100%. Более 35% строчек кода в день разработка уже пишет с помощью нейросетей.

Максим Радюков, директор по информационным технологиям «Циана», сказал: «Применение ИИ — это качественный скачок, который не заменяет людей, а расширяет их возможности. Код устаревает, как только он уходит в продакшн. Ценность создают не строки кода, а способность задавать правильный контекст и проверять результат. С учётом того, как развивается индустрия, ценность кода снижается, поэтому мы меняем подход к найму — во все собеседования направлений Product & Technology внедряем проверку навыков работы с ИИ».

Такой подход полностью соответствует общей стратегии компании: внедрение ИИ рассматривается не как самоцель, а как инструмент для снижения когнитивной нагрузки на специалистов, повышения эффективности работы и качества продуктов. Благодаря использованию нейросетей фокус смещается с рутинной технической реализации на стратегическое видение и архитектуру решений. В результате команда может глубже прорабатывать продукты: там, где раньше приходилось экономить время и «срезать углы», теперь удаётся реализовать более продуманные и проработанные решения.

Ещё один важный аспект трансформации — изменение роли разработчиков. Как отмечают в «Циане», ИИ с должным уровнем настройки и обучения работает уже не как джуниор, а как полноценный мидл‑специалист. При этом ответственность за работу нейросети всегда лежит на человеке. Инженер должен чётко понимать, в каких случаях можно делегировать задачу агенту, а где требуется личное участие и контроль.

Важный навык в новой парадигме разработки — системный анализ. Он позволяет, с одной стороны, выявлять требования и контекст, а с другой — структурно загружать требования в LLM и формировать критерии приёмки. При этом для обеспечения баланса между безопасностью и производительностью в «Циане» разделяют сценарии применения ИИ. Для чувствительных данных и соблюдения требований законодательства используются локальные модели, а в остальных случаях — внешние решения. По мере роста активности внедрения агентской разработки «Циан» усиливает и развивает обеспечение качества (QA) и информационную безопасность.