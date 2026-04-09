«Транснефтьэнерго» запустила платформенное решение для энергоснабжения предприятий под новым брендом «Трансфера»

«Транснефтьэнерго» запустила платформенное решение для управления энергоснабжением на предприятиях. Платформа под новым брендом «Трансфера» объединяет цифровые сервисы на базе отечественного ПО и технологий ИИ для оптимизации затрат на электроэнергию. Об этом CNews сообщили представители «Транснефтьэнерго».

Цифровая платформа «Трансфера» состоит из умных сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта для глубокого анализа данных об энергоснабжении предприятия. Платформа развернута на инфраструктуре собственного центра обработки данных и на базе отечественного ПО, что обеспечивает надежность и контроль над сохранностью информации.

Фундамент «Трансферы» – цифровой двойник объекта энергоснабжения, который является достоверной базой для всех сервисов платформы. Энергетик любого предприятия с помощью платформы легко решает повседневные задачи: планирование и анализ стоимости потребления, контроль качества электроэнергии, а также подготовка аналитики и отчетности.

Сервисы платформы уже показали успешные результаты на объектах ПАО «Транснефть». В частности, за счет внедрения в производственный процесс собственных ИТ-решений удалось достичь более 10 млрд руб. экономии при потреблении энергоресурсов. Цифровой сервис удаленного мониторинга работы объектов антикоррозионной защиты позволили сократить количество выездов на объекты на 92%.

«Мы более 15 лет создаем сервисы для решения задач наших клиентов, ориентируясь на реальные рабочие сценарии энергетиков на предприятии. Платформенное решение «Трансфера» – не просто функция личного кабинета с передачей данных и выставление счета. Мы наполнили «Трансферу» пользой и ценностью для энергетика, поэтому готовы объявить о запуске этой платформы для энергоснабжения бизнеса из любой сферы экономики», – сказал генеральный директор «Транснефтьэнерго» Сергей Емельянов.

