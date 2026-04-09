Системный интегратор «Компетенция» и ИТ-вендор «Инферит» предложат совместное решение по автоматизации бизнеса

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и системный интегратор «Компетенция» заключили соглашение о сотрудничестве. Технологическое партнерство направлено на развитие ИТ-инфраструктуры коммерческих компаний. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

«Компетенция» уже 8 лет помогает бизнесу автоматизировать процессы, защищать данные и развивать ИТ-инфраструктуру, сокращая издержки за счет современных ИТ-инструментов. Клиентами интегратора являются как крупные промышленные холдинги, так и средний бизнес — ИТ-решения адаптируются под специфику каждого сегмента заказчиков.

Компания разрабатывает и внедряет специализированное ПО для автоматизации управленческих процессов, финансового планирования, аналитики. В портфеле «Компетенции» — свыше 300 реализованных проектов по 50 видам услуг.

Теперь, благодаря партнерству с «Инферит», интегратор сможет предлагать клиентам услуги по инвентаризации ИТ-инфраструктуры. Перечень возможностей компании расширился за счет флагманского продукта вендора — системы «Инферит ИТМен», предназначенной для комплексной инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов. ПО агрегирует данные из разных источников, нормализует, идентифицирует, обогащает и типизирует для создания единой достоверной картины ИТ‑активов.

Также в экосистему «Инферит» входит производство компьютерного и серверного оборудования, инструменты информационной безопасности, платформы для биллинга и управления затратами на ИТ-инфраструктуру и облака.

Импортонезависимость

«Наши клиенты, особенно в сегменте промышленных холдингов и быстрорастущего среднего бизнеса, сегодня ставят задачи не просто по импортозамещению, а по созданию управляемой и прозрачной ИТ-среды. Многолетняя экспертиза “Компетенции” в автоматизации управленческого и финансового учета в связке с мощным инструментом инвентаризации “Инферит ИТМен” позволяет закрыть этот запрос комплексно. Мы видим высокий спрос на услуги по формированию единого актуального слоя данных об ИТ-активах — это основа для принятия любых стратегических решений, будь то миграция, оптимизация бюджета или обеспечение безопасности. Партнерство с “Инферит” дает нам возможность предлагать рынку проверенное отечественное решение, которое мы готовы внедрять с учетом индивидуальных бизнес-процессов заказчика», — отметил Алексей Терешин, технический директор компании «Компетенция».

«Большой опыт интегратора в автоматизации управленческих процессов позволяет нам уверенно предлагать бизнесу комплексные сценарии внедрения совместных решений. Это дает заказчикам возможность выстраивать прозрачную ИТ-инфраструктуру, одновременно решая задачи цифровизации управленческого учета. Уверен, что синергия наших компетенций обеспечит клиентам максимальную эффективность при переходе на отечественные технологии», — отметил Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/