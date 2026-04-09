NF PM и Breetho («Выдыхай») запустили цифровую платформу по управлению проектами внутренней отделки зданий

NF Property Management (NF PM) совместно с технологической компанией Breetho («Выдыхай») представляет рынку новую цифровую платформу, которая меняет подход к управлению внутренней отделкой офисных помещений. Решение объединяет все стороны процесса на единой технологической базе и обеспечивает прозрачное, предсказуемое и более экономичное управление проектами по отделке и оснащению коммерческих помещений. Об этом CNews сообщили представители NF Group.

Платформа Breetho («Выдыхай») и NF PM – это единое цифровое решение, которое сочетает технологии для управления недвижимостью и инструменты для оптимизации строительных процессов. Она автоматизирует ключевые этапы работы с внутренней отделкой: анализ исходных данных, подготовку инженерных решений, выбор материалов и контроль выполнения работ. Платформа охватывает весь жизненный цикл объекта и задает единый стандарт взаимодействия для девелоперов, проектировщиков, подрядчиков и конечных заказчиков, делая процесс более прозрачным, быстрым и управляемым.

В основе платформы – модули искусственного интеллекта, которые анализируют параметры площадки, технические характеристики помещений и требования заказчика. Благодаря этому пользователь может сформулировать запрос и получить несколько реалистичных сценариев будущей планировки и отделки еще до начала проектирования. Это сокращает подготовительный этап, снижает затраты на консультации и повышает точность дальнейших решений.

Платформа автоматически формирует технические задания, подбирает материалы, создает тест-фиты, расчеты и графики работ. Это сокращает время на согласования, уменьшает количество ошибок и обеспечивает синхронную работу всех участников в режиме реального времени. Благодаря такому подходу процесс становится прозрачным и управляемым, а итоговое качество – более стабильным и предсказуемым.

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования
Александр Рожнов, CEO Breetho («Выдыхай»): «Платформа объединяет профессионалов вокруг задач клиента и обеспечивает согласованность процессов от проектирования до реализации».

Вадим Тимохин, партнер, директор по работе с ключевыми клиентами NF PM: «Наше партнерство соединяет многолетнюю экспертизу и опыт NF PM с технологическими инновациями Breetho («Выдыхай»). Это позволяет по-новому выстраивать управление внутренней отделкой: делать его более прозрачным, быстрым и предсказуемым. Платформа снижает издержки для девелоперов, упрощает коммуникацию между всеми участниками и помогает клиентам быстрее получать понятные решения, опираясь на анализ исходных данных и параметров площадки».

Другие материалы рубрики

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

В России создан безопасный двигатель для наноспутников, работающий на «сухой воде»

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/