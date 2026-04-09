«МТС Линк» помог ПИМУ провести более 5 тыс. мероприятий для нижегородских студентов и врачей

В 2025 г. Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) провел более 5,5 тыс. онлайн-мероприятий на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Решение используют во всех подразделениях вуза и в университетской клинике. Также «МТС Линк» является одним из технологических партнеров ключевого проекта ПИМУ — федеральной образовательной платформы «Будущий врач».

Благодаря «МТС Линк» университет организовал образовательный процесс в онлайн-режиме. В дистанционном формате проводят лекции, семинары, практические занятия. Преподаватели следят за посещаемостью с помощью контроля присутствия, поддерживают диалог со студентами через чаты и реакции, а инструмент для опросов помогает проверять знания прямо во время вебинара.

«МТС Линк» в ПИМУ используют также для административной работы. На платформе проходят оперативные совещания ректората, планерки и рабочие встречи сотрудников подразделений вуза и Университетской клиники. «МТС Линк» помогает ПИМУ взаимодействовать и с внешней аудиторией — проводить встречи с партнерами и крупные мероприятия для абитуриентов. В частности, в 2025 г. университет организовал десять дней открытых дверей. Для тех, кто не смог приехать, была организована онлайн-трансляция на «МТС Линк».

Всего за 2025 г. онлайн-мероприятия университета собрали более 63 тыс. участников.

В ПИМУ также используют функции платформы на базе искусственного интеллекта. Текстовые расшифровки и саммаризация помогают фиксировать ключевые моменты встреч, занятий и совещаний.

«Мы используем «МТС Линк» уже несколько лет и за это время убедились в надежности платформы. Для нас важно, что сервис соответствует требованиям законодательства по безопасности и обработке персональных данных и при этом остается технологичным и удобным. «МТС Линк» помогает нам развивать собственные проекты, в том числе платформу «Будущий врач». Мы знаем, что всегда можем положиться на нашего партнера: сервис стабильно работает, а при необходимости команда технической поддержки оперативно решит любой вопрос», — отметила руководитель управления по цифровой трансформации ПИМУ Людмила Белова.

«ПИМУ — наш давний клиент и партнер. Вместе мы стремимся развивать современные цифровые подходы в образовании, чтобы поддерживать высокий уровень подготовки специалистов и качество медицинской помощи в регионе. Такой опыт помогает нам лучше понимать задачи отрасли и в соответствии с ними развивать платформу. Например, наши ИИ-функции, текстовую расшифровку и саммари встреч, можно использовать не только в обучении, но и в медицинской практике: они экономят время врачей, освобождая ценные часы для помощи пациентам», — сказала руководитель направления по работе с организациями образования МТС Линк Ольга Артеменко.