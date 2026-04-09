Мобильный интернет МТС «окутал» старинное корякское село на Камчатке

МТС расширила покрытие сети на севере Камчатского края. В результате обновления оборудования и перевода базовых станций со спутника на ВОЛС доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили жители села Карага – старинного корякского поселения, и соседнего села Костромы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновление оборудования позволило перевести связь в селах Карагинского района на современный стандарт LTE. Для жителей это означает возможность с большим комфортом выходить в сеть, использовать соцсети и мессенджеры, смотреть образовательный контент в высоком качестве, пользоваться госуслугами и другими необходимыми цифровыми сервисами.

«Для таких сел, как Карага и Кострома, переход со спутника на наземный 4G – это настоящая цифровая революция. Мы не просто улучшили связь, а предоставили инструмент для развития всей территории. Теперь школьники могут участвовать в онлайн-олимпиадах, врачи районной больницы – проводить видеоконсультации с коллегами из краевого центра, а местные предприниматели – продвигать этнографический туризм и традиционные ремесла в интернете. Это важный шаг к интеграции удаленных территорий в цифровое пространство страны», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Карага – одно из старейших корякских поселений на Камчатке и исторический центр корякской культуры, живущий рыболовством и оленеводством. Также Карага одно из самых труднодоступных сел на Камчатке - добраться сюда можно только морем или по воздуху.

Кострома – небольшое село на берегу Карагинского залива, получившее имя в честь парохода «Кострома», который в 1913 г. во время шторма был выброшен на песчаную косу. Судно, не успевшее сняться с мели, было разграблено японскими рыбопромышленниками, а его остатки позже пошли на строительство школы в соседней Караге. Сегодня, как и век назад, жизнь села тесно связана с рыболовством.

Ранее МТС также запустила высокоскоростной интернет в другом удаленном селе Карагинского района – Ивашке, расположенном на побережье Берингова моря. Модернизация сети в этих населенных пунктах стала возможна благодаря появлению в районе современной волоконно-оптической инфраструктуры.