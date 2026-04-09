CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира

Аналитики Департамента информационных технологий Москвы изучили, какие технологии формируют современную туристическую экосистему. В новом исследовании специалисты рассмотрели практики 11 мегаполисов, в том числе Москвы, Гонконга, Пекина и других. Крупнейшие города мира активно внедряют искусственный интеллект, технологии дополненной реальности, создают метавселенные и цифровые двойники объектов культурного наследия. Всё это помогает разнообразить впечатления и открывает новые форматы знакомства с местными достопримечательностями. Об этом CNews сообщили представители ДИТ.

«Подобные исследования помогают отслеживать глобальные тенденции и понимать, как развивается цифровая туристическая структура в разных городах мира. Москва создает такие сервисы наравне с другими крупными городами, и мы видим, что наши проекты во многом созвучны тому, что делают за рубежом. Например, AR-технологии в проекте «Узнай Москву» перекликаются с решениями Гонконга и Рима. Мы видим, что городские цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью путешествий, и Москва предлагает жителям и гостям столицы современные, удобные и технологичные форматы знакомства с городом», – сказала Мариам Аревадзе, Начальник аналитического управления Департамента информационных технологий города Москвы.

Активно применяются в туристической практике мегаполисов технологии дополненной реальности. В Гонконге запущен AR-проект «Город во времени», где на 13 точках маршрута установлены специальные часы: при сканировании через приложение они активируют трехмерные панорамы с историческими фотографиями и отрывками из классических фильмов гонконгского производства. В Риме работает приложение Charta Roma, которое оживляет бумажную карту города: пользователь наводит смартфон на отмеченные объекты и на экране появляются анимированные трехмерные модели памятников, а также включается многоязычный аудиогид. В Москве мобильное приложение «Узнай Москву» позволяет увидеть в дополненной реальности цифровые копии не сохранившихся до наших дней объектов – Сухареву башню, Красные ворота, восьмую сталинскую высотку в Зарядье, проект которой не был реализован, а также дворцы Екатерины II и Александра I в музее-заповеднике «Коломенское». Кроме того, в приложении можно услышать рассказы о строительстве знаковых зданий от цифровых двойников архитекторов Федора Шехтеля и Алексея Щусева, а меценат Савва Мамонтов расскажет историю гостиницы «Метрополь».

Для некоторых мегаполисов стали стандартом виртуальные туры. В Пекине разработали 20 виртуальных туров по знаковым местам, среди которых Великая Китайская стена, Запретный город и Храм Неба. В Сиднее провели панорамную съемку более чем 50 парков: теперь все желающие могут посетить виртуальные экскурсии по знаковым локациям, в том числе увидеть место высадки капитана Кука и Королевский национальный парк. В Лондоне многочисленные иммерсивные выставки на базе виртуальной реальности и голографии позволяют погрузиться в историю «Титаника», посетить гробницу Тутанхамона и другое. А на столичном портале «Узнай Москву» доступны виртуальные туры по более чем 30 историческим объектам, в том числе закрытым для посещения, например зданиям посольств. Помимо этого, можно посмотреть трехмерные панорамы исторических локаций, совершить виртуальную прогулку по крышам Москвы или заглянуть в Дом Наркомфина.

Также мегаполисы создают метавселенные. В Токио в специальном виртуальном пространстве туристы получили возможность познакомиться и пообщаться с местными жителями, играть в игры и исследовать достопримечательности. В Дубае разработана стратегия развития метавселенной, в рамках которой создан экспериментальный образец для органов власти с функциями навигации по городу и планирования застройки. Москва предлагает свое решение: проект «МетаВДНХ» – уникальное пространство, созданное на основе Цифрового двойника города. Здесь воссоздано более 100 объектов и более 600 экспонатов, можно посетить семь павильонов международной выставки «Россия», побывать в космосе и даже запустить виртуальный ядерный реактор. К восьмидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне в «МетаВДНХ» запущен проект «Хроники Победы» с историческими военными кадрами, благодаря чему проект выполняет не только развлекательную, но и просветительскую функцию.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Во многих крупнейших городах неотъемлемой частью туристических сервисов становится искусственный интеллект. В Риме в популярных мессенджерах доступен ассистент Джулия, который поддерживает восемьдесят языков и помогает перенаправлять потоки гостей, снижая нагрузку на популярные достопримечательности. В Дубае ассистент Салама позволяет продлевать рабочие и туристические визы всего за две минуты – раньше на это уходило до трех часов. В Мадриде ИИ-ассистент VisitMadridGPT за первые месяцы работы привлек пользователей из более чем 100 стран. Интересно, что большая часть запросов касалась гастрономии. В Гонконге инструмент на основе искусственного интеллекта не только рекомендует маршруты по интересам, но и генерирует персонализированное изображение пользователя в городе. В Москве разработать индивидуальный план путешествия с учетом предпочтений и приобрести билеты в формате единого окна помогает туристический сервис Russpass.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/