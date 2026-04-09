«Магнит» запускает голосового ассистента для инвентаризации товаров в магазинах

«Магнит» в пилотном режиме запускает технологию голосовой инвентаризации, чтобы упростить работу персонала магазинов. Это решение позволяет сотрудникам проводить учет товаров с помощью голосовых команд, что делает этот процесс удобнее и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Технология интегрируется с терминалами сбора данных (ТСД): сотрудник голосом указывает количество посчитанных позиций, не отвлекаясь на интерфейс ТСД и ввод данных вручную. С помощью голоса можно вводить данные не только о количестве, но и названия товарных позиций – это удобно для товаров без штрихкода (например, весовых овощей и фруктов) или же с трудно читаемым штрихкодом.

Проверка гипотез в рамках пилота проводилась в течение месяца в нескольких магазинах «Магнит» формата «у дома» в Москве. К четвертой неделе тестирования все сотрудники, в том числе с небольшим опытом работы с пересчетом, освоили технологию и демонстрировали высокую скорость проведения голосовой инвентаризации по сравнению со стандартным процессом, вне зависимости от товарной группы.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста Цифровизация

Благодаря внедрению голосовой инвентаризации время на пересчет одной группы товаров снизилось в диапазоне от 10 до 30% в зависимости от сложности категории. Среднее сокращение времени составило примерно 20%.

Эдуард Ирышков, директор по операционным технологиям бизнес-формата «Магнит у дома»: «Новые технологии и автоматизированные решения для рутинных операций повышают эффективность работы персонала и магазина в целом, что в конечном счете способствует улучшению уровня сервиса для покупателей. Технология голосовой инвентаризации существенно упрощает работу сотрудников магазинов, особенно новичков, и ускоряет процесс учета товаров: вводить количество позиций или их название голосом быстрее, чем вручную. Высвободившееся время сотрудники могут потратить на решение более важных задач в торговом зале. Пилотный проект стартовал успешно, и мы готовы расширять контур тестирования».

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/