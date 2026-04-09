«ЛокоТех-Сервис» при содействии государства проведет оценку возможностей роботизации депо

Компания «ЛокоТех-Сервис» подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром компетенций (ФЦК) в целях реализации федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства».

АНО «ФЦК» является оператором национального проекта «Средства производства и автоматизации», который входит в федеральный проект. В ближайшее время методологи центра проведут оценку производственных процессов в сервисных локомотивных депо Лиски Южного филиала «ЛокоТех-Сервиса», Карасук Западно-Сибирского филиала, Нижнеудинское Восточно-Сибирского филиала и подготовят перечень рекомендаций.

«Компания непрерывно совершенствует производственные процессы, за последние годы значительно продвинулась в области автоматизации – внедрены решения, которые позволяют фиксировать в АСУ «Сетевой график» многие параметры, на предприятиях устанавливаются станки с ЧПУ. Сегодня предприятия группы компаний АО «Трансмашхолдинг» внедряют промышленных роботов – это позволяет повысить производительность труда и снизить вероятность влияния человеческого фактора. Полагаю, что в депо можно было бы рассмотреть возможность применения роботов или автоматизировать часть операций по ремонту локомотивов», – отметил генеральный директор компании «ЛокоТех» Андрей Власенко.

Согласно условиям соглашения, экспертная поддержка от государства предоставляется на безвозмездной основе. По завершении аудита предприятия получат отчет, который будет содержать подбор решений в части роботизации и «дорожную карту» по внедрению с расчетом экономики проекта. В дальнейшем ее можно будет использовать для обоснования инвестиций в роботизацию и включения в программы господдержки, такие как субсидии и льготные займы.