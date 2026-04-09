Компания «Универсальные пищевые технологии» автоматизировала документооборот на базе Docsvision и решений RKIT

RKIT, ИТ-интегратор Docsvision, внедрил систему цифровизации договорной деятельности и базового делопроизводства для компании «Универсальные пищевые технологии» — производителя чая («Золотая Чаша», Kioko и др.) с 25-летним опытом и мощностями на 7 тыс. кв. м производства и 12 тыс. кв. м складов. Проект устранил разрозненный ручной документооборот, интегрировал Docsvision с сервисами «Контур» и «1С», обеспечив полный контроль жизненного цикла документов на платформе Linux/PostgreSQL в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители ООО «РКИТ».

Ситуация и подготовка к проекту

До обращения в RKIT в компании «Универсальные пищевые технологии» документы формировались частично в «1С» и на бумаге, без единого архива и системной фиксации решений. Отсутствовали унифицированные маршруты, интеграции с внешними сервисами, что вызывало риски ошибок и задержки.

Предпроектная работа заказчика заложила основу оптимизации. Директор по информационным технологиям «Универсальные пищевые технологии» Евгений Павлов: «Были проведены внутренние интервью, описаны текущие процессы, выявлены реальные центры принятия решений. В результате была сформирована матрица согласования, которая описывала, какой компания хотела видеть систему».

Проектное решение

Оцифрована работа с договорами. Цепочка до договора (поиск партнера, переговоры, подготовка условий), договоры, дополнительные соглашения и сопутствующие документы объединены в целостную структуру.

Автоматизирована работа с бумажными и машиночитаемыми доверенностями. Выпуск, согласование, подписание и регистрации переведены в электронный формат с использованием «Контур.Доверенности».

Настроены маршруты согласования для договоров (доходные, расходные, NDA), служебных записок, входящих/исходящих документов с гибкими сценариями ЭП/бумаги.

Реализованы интеграции с «Контур.Диадок» для обмена юридически значимыми электронными документами и с «Контур.Фокус» для проверки контрагентов.

Настроена критически важная интеграция с «1С» для просмотра статусов договоров прямо в бухгалтерии.

Результат

Выполнены требования к импортозамещению: система развернута в среде операционной системы Linux и СУБД PostgreSQL. Сокращено время согласования, исключены ошибки и влияние человеческого фактора, обеспечена прозрачность и юридическая значимость документов. По словам Евгения Павлова, матрица процессов оптимизирована за 10+ итераций, создана база для масштабирования (AI, КЭДО). Система находится в промышленной эксплуатации на технической поддержке RKIT.

