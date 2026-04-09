Cloud.ru запустил ИИ-инструмент для автоматизации бизнес‑процессов AI Workflows

Cloud.ru объявил о запуске нового сервиса AI Workflows, который позволяет создавать и автоматизировать рабочие процессы бизнеса через графический интерфейс. Low‑code инструмент с ИИ помогает оптимизировать ресурсы, экономить средства, а также повышает доступность применения инструмента для сотрудников без навыков программирования. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

AI Workflows имеет аналогичный n8n функционал и работает по принципу конструктора, позволяя создавать цепочку связанных шагов, которые система будет выполнять по порядку. Например, она может извлечь данные из «1С», затем обработать их с помощью ИИ, а после передать их в Jira или чат в мессенджере. Сейчас AI Workflows находится на стадии публичного тестирования.

AI Workflows — часть цифровой среды AI Factory, которая объединяет инструменты Cloud.ru для создания собственных ИИ-решений и их внедрения в бизнес-процессы и продукты. В данный момент инструмент AI Workflows интегрирован с сервисами Evolution Foundation Models и Evolution ML Inference для работы с большими языковыми моделями, сервисом для создания и запуска работающих автономно ИИ-агентов Evolution AI Agents, а также сервисом для обогащения языковой модели собственными данными — Evolution Managed RAG.

Помимо сервисов Cloud.ru, на каждом из шагов пользователь может подключать к AI Workflows десятки популярных корпоративных систем: Jira, «», Confluence, PostgreSQL, почтовые клиенты, мессенджеры, а также внутренние сервисы с API. С помощью AI Workflows можно автоматизировать десятки разных бизнес-сценариев. Например, торговые сети могут использовать AI Workflows для организации процесса покупки — от проверки наличия товаров на складе до обработки платежей и доставки товара.

«Мы видим, каким популярным стал инструмент n8n. Для автоматизации не всегда нужны ИИ-агенты с сложными механизмами рассуждений, зачастую требуется только взять данные и попросить LLM выполнить детерминированные шаги. Наша задача — демократизировать использование ИИ-сервисов. AI Workflows позволяет проектировать сложные бизнес-процессы без необходимости писать код: настроить мониторинг серверов, выстроить алгоритмы реагирования на инциденты, ускорить процессы обработки данных», — сказал руководитель продукта AI Factory Артемий Мазаев.

