Быстрый интернет пришел в ульяновские Карловы Вары

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в селе Ундоры Ульяновской области. Дополнительное телеком-оборудование в населенном пункте, известном своими целебными минеральными источниками, развернул «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ундоры расположены в 40 километрах от Ульяновска, на правом берегу Куйбышевского водохранилища. Село традиционно сравнивают со знаменитым чешским курортом: здесь действует сразу несколько оздоровительных учреждений. Среди них — санатории им. В.И. Ленина и «Дубки», детский лагерь «Волжанка», дом отдыха «Серебряный источник».

Инженеры «МегаФона» усилили здесь покрытие на улицах Школьной, Полевой, Красной, Октябрьской, Новенькой, Старостина и других. Как показывают замеры, средняя скорость загрузки сейчас составляет 50 Мбит/с, а максимальная достигает 110 Мбит/c. Такие показатели позволяют связаться с близкими по видеосвязи, посмотреть сериал на стриминге и передать тяжелые файлы через мессенджеры без задержек и зависаний.

«Здравницы области любят не только местные жители, но и гости из близлежащих регионов Поволжья. Видя их интерес, мы системно развиваем инфраструктуру связи в рекреационных зонах. В Ундорах наша техническая служба задействовала сразу средний и высокий диапазон частот, что обеспечивает оптимальную емкость сети для большого числа абонентов. После проведенных работ скорость передачи данных на смартфонах выросла на 20%», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

