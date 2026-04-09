Axenix выводит на рынок платформу для создания ИИ-агентов Numira 2.0

Компания Axenix представила усовершенствованную платформу для создания и эксплуатации интеллектуальных ассистентов на базе технологий генеративного ИИ – Numira 2.0. Комплексное решение позволяет предприятиям разрабатывать ИИ-агентов из готовых компонентов и запускать их в промышленную эксплуатацию, повышая эффективность бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Numira 2.0 представляет собой обновленную платформу для работы с ГенИИ, первая версия которой была представлена Axenix в 2025 г. Она позволяла компаниям легко создавать ИИ-ассистентов для автоматизации прикладных задач: например, протоколирования встреч, анализа клиентских отзывов, обработки регламентов и др.

Усовершенствованная версия решения, представленная 9 апреля 2026 г., содержит большое количество доработок в части архитектуры, инструментария, интеграционных возможностей и интерфейса. В ней расширены функциональность и сценарии применения инструментов на основе ИИ.

Отдельный акцент — на доступности: любой бизнес сможет легко создавать и внедрять ИИ-агентов (автономные системы анализа данных и принятия решений) без сложных настроек и глубоких технических знаний.

Numira 2.0 является частью более широкой практики Axenix по внедрению решений на базе искусственного интеллекта. Axenix сочетает технологическую экспертизу с опытом цифровой трансформации, отраслевыми знаниями и пониманием бизнес-функций, что позволяет не только запускать ИИ-сценарии, но и адаптировать их к реальным процессам заказчика.

Платформа обеспечивает быстрый старт прикладных сценариев и их последующее масштабирование, а открытая архитектура позволяет использовать ее как самостоятельно, так и в сочетании с решениями других вендоров. Такой подход дает заказчикам возможность рационально формировать целевой ИИ-ландшафт, снижать риски внедрения и выбирать оптимальную комбинацию технологий под конкретные бизнес-задачи.

Numira 2.0 позволяет создавать ИИ-агентов для разнообразных бизнес-сценариев, реализовывать их интеграции, формировать единую базу знаний, а также переиспользовать наработки для решения новых задач автоматизации. Взаимодействие конечных пользователей с ИИ происходит через окно чата. Достаточно сформулировать в нем запрос, а помощник предоставит нужные пользователю данные или выполнит требуемые от него действия.

Например, ИИ-агент может самостоятельно подготовить коммерческое предложение. Для этого он ознакомится с техническим заданием и необходимой внутренней документацией компании, а затем сопоставит эти данные с рыночной информацией, которая есть во внешних источниках. На основе всех собранных данных он сгенерирует оформленное нужным образом коммерческое предложение. А затем, при необходимости, составит к нему сопроводительные письма для контрагентов и проведет рассылку.

Платформа позволяет сформировать многослойную структуру ИИ-агента с акцентом на его поведенческой парадигме (подход behaviour-first). Ядро такого агента – это ИИ-модель, отвечающая за рассуждения и генерацию. Поведение агента определяет набор инструкций, которые прописывают, как он должен действовать для достижения результата. Слой подключений расширяет его навыки и инструментарий. Еще один важный слой – правила этики и безопасности, которые определяют границы допустимого поведения агента и защищают бизнес от рисков.

Ключевые компоненты, которые реализованы в новой версии платформы: среда для создания ИИ-агентов; API для программной работы с агентами их внешних систем и сценариев; средства подключения собственных LLM-моделей, а также приложений и интеграций через протокол MCP; библиотека агентов, баз знаний, приложений, промптов и моделей; оркестратор для выполнения комплексных инструкций и работы с несколькими инструментами.

Numira 2.0 можно развернуть по модели on-premise в изолированном контуре заказчика. При этом остается возможность интегрировать платформу с различными внешними ИИ-сервисами и источниками данных. Для этого предусмотрены контроль доступа и настройка ограничений.

«Один из наиболее заметных мировых трендов в области ИИ – это использование ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять сложные цепочки действий. С помощью Numira 2.0 компания может легко создать своего агента для той или иной цели или выбрать в библиотеке нужное решение и донастроить его под свои бизнес-процессы. Мы идем дальше: развиваем интеграционные возможности ИИ-агентов для работы с учетными системами, такими как «» и SAP», – сказал Александр Стрельников, руководитель направления GenAI Axenix.

«Numira 2.0 — ответ на растущую потребность бизнеса в прикладном использовании ИИ. Платформа помогает компаниям повысить эффективность: вместе с ней заказчики получают доступ к экспертизе Axenix в области цифровой трансформации — от медицины до металлургии. Наша команда не просто предлагает решение, а помогает внедрить его и адаптировать под реальные процессы бизнеса», – сказал Алексей Сергеев, руководитель практики «Машинное обучение и искусственный интеллект» Axenix.

«Мы не ограничиваем заказчиков рамками одной платформы. Numira 2.0 используется как часть более широкого подхода: под каждую задачу выстраиваем решение, сочетая собственные технологии, существующие системы и лучшие решения рынка. Это позволяет внедрять ИИ в реальные процессы компании и развивать его дальше без привязки к одному продукту или поставщику», – сказал Алексей Сергеев.

Благодаря широкой функциональности и низкому порогу входа платформа Numira 2.0 будет востребована как среди заказчиков сегмента Enterprise, так и у компаний Middle+ и выше. Axenix уже реализует ряд внедрений платформы: в частности, запущен совместный проект с одним из крупнейших агрохолдингов страны.

