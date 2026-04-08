Wanbo представляет беспроводной проектор ToGo Pro

Бренд Wanbo расширяет продуктовый портфель и анонсирует новую модель — первый в своем ассортименте беспроводной портативный проектор Wanbo ToGo Pro. Главной отличительной чертой новинки является наличие встроенного аккумулятора, делающего устройство еще более мобильным, функциональным и удобным. На российском рынке проектор будет представлен в конце мая официальным эксклюзивным представителем бренда Wanbo в России — компанией diHouse. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Сегмент портативных проекторов сохранил стабильность и укрепил свои позиции в 2025 г. Годовой объем продаж составил 103 тыс. единиц товара, в среднем на 1% выше показателя предшествующего года. Бренд Wanbo оставил за собой первое место по статистике продаж. По прогнозам на 2026 г. популярностью у покупателей будут пользоваться функциональные проекторы, подходящие для использования в узкоспециализированных отраслях, и поддержка ИИ-технологий для работы с изображением.

Wanbo ToGo Pro — беспроводной портативный проектор, оснащенный встроенным аккумулятором 99 Вт·ч. Он позволяет гаджету работать около 2 ч в стандартном режиме и 3,5 ч в энергосберегающем режиме без подзарядки. Новинку удобно использовать для презентаций на выездных мероприятиях, в дороге, командировках или помещениях с ограниченными возможностями установки: беспроводное подключение осуществляется через смартфон.

Модель оснащена коррекцией трапецеидальных искажений в реальном времени, автофокусировкой, автоматическим определением размера изображения. Разрешение изображения в формате Full HD — 1920*1080, яркость 500 ANSI-люменов, а уровень шума составляет менее 28 дБ.

Встроенная подставка для регулировки наклона в диапазоне 0-360° позволяет осуществлять проекцию на стену, потолок и другие поверхности. Корпус проектора имеет удобную кожаную ручку для удобства переноски. Проектор можно использовать как колонку.

