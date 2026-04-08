«Сигналтек» запускает в производство высокопроизводительную ИИ-платформу для работы с большими данными

Компания «Сигналтек» объявила о запуске в производство флагманской серверной платформы серии «Сигнал Стэк» с поддержкой новейших процессоров Intel Xeon Scalable 6 поколения для задач искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и обработки больших объёмов данных. Решение ориентировано на корпоративный рынок и предназначено для построения современной локальной ИИ-инфраструктуры.

В зависимости от конфигурации системной платы новая 6U-платформа поддерживает до 8 GPU-ускорителей и два процессора Intel Xeon Scalable 5 или 6 поколения. Платформа рассчитана на широкий круг ресурсоёмких сценариев: LLM-инференс, обработку и генерацию видео, компьютерное зрение, научные расчёты, HPC и запуск корпоративных ИИ-сервисов в локальном контуре.

Среди ключевых преимуществ решения — поддержка GPU с энергопотреблением до 600 Вт на один ускоритель, до 8 ТБ памяти DDR5, удалённое управление через IPMI и Redfish, поддержка TPM/TCM, а также резервирование питания по схеме N+N. Платформа поддерживает активное и пассивное охлаждение GPU и позволяет гибко адаптировать конфигурацию под конкретные задачи заказчика.

«Мы видим быстро растущий спрос на локальные вычислительные платформы для ИИ со стороны бизнеса и разработчиков программного обеспечения. Заказчикам нужны высокая плотность вычислений, гибкость конфигурирования и возможность развертывания собственных мощностей под конкретные прикладные сценарии. Запуск платформы серии «Сигнал Стэк» в производство позволяет нам предложить рынку современное и масштабируемое решение для ИИ и больших данных», — отметил Алексей Волков, менеджер по продукту «Сигналтек».

Платформа серии «Сигнал Стэк» предназначена для использования в корпоративных дата-центрах, инженерных и исследовательских задачах, ИИ-проектах и специализированных программно-аппаратных комплексах, где критичны производительность, масштабируемость и управляемость.