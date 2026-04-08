РОСА и Хабаровский дорожно-строительный техникум договорились о сотрудничестве

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения АО «НТЦ ИТ РОСА» и Хабаровский дорожно-строительный техникум заключили соглашение о сотрудничестве в области науки и развития инновационной деятельности. Документ предусматривает развитие совместных образовательных инициатив и внедрение российских программных продуктов в учебный процесс техникума. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В рамках соглашения образовательное учреждение получило 60 лицензий операционной системы РОСА Хром для использования в учебном процессе. Программное обеспечение будет применяться на занятиях по информационным технологиям и профильным дисциплинам, позволяя студентам получать практические навыки работы с отечественной операционной системой.

Соглашение также предусматривает разработку учебно-методических материалов по продуктам РОСА, проведение совместных образовательных и профориентационных мероприятий. Стороны рассматривают взаимодействие как долгосрочное партнерство в сфере подготовки кадров для цифровой экономики и промышленного сектора.

«Мы рассматриваем сотрудничество с региональными образовательными учреждениями как стратегическое направление работы. Чем раньше студенты начинают работать с российскими ИТ-платформами, тем быстрее формируется профессиональная среда специалистов, способных развивать отечественные технологии», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ РОСА.

«Внедрение операционной системы РОСА Хром в образовательный процесс позволяет расширить практическую подготовку студентов и познакомить их с современными российскими программными решениями. Такое сотрудничество помогает нам готовить специалистов, востребованных на рынке труда», — сказал директор Хабаровского дорожно-строительного техникума Владимир Гажал.