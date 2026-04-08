Onellect автоматизировал планирование маршрутов для «Биокодекс» с помощью BPMSoft и «Яндекс Маршрутизации»

Международная фармацевтическая компания «Биокодекс» завершила проект по внедрению интеллектуальной системы планирования визитов медицинских представителей. Решение, разработанное интегратором Onellect, позволило сократить время на логистику в пять раз. Об этом CNews сообщили представители Onellect.

Предпосылки и задачи проекта

До старта проекта планирование еженедельных маршрутов полевых команд в Biocodex осуществлялось вручную, что отнимало у каждого сотрудника около 2,5 ч в неделю и не позволяло в полной мере учитывать сложные бизнес-правила и KPI компании.

Основные цели интеграции: автоматизация планирования визитов к врачам и в аптечные сети; оптимизация маршрутов с учетом географии, графиков сотрудников и приоритетности точек; бесшовная интеграция модуля в существующую CRM на платформе BPMSoft; обеспечение прозрачности распределения нагрузки между сотрудниками.

Технологический стек и ход реализации

Ядром системы стала платформа BPMSoft, а для работы с геоданными был выбран сервис «Яндекс Маршрутизация», который полностью соответствует требованиям российского законодательства, обладает высокой точностью картографических данных по России, а также демонстрирует производительность, необходимую для обработки сотен точек в еженедельном автоматическом режиме.

Команда Onellect реализовала сложную логическую модель, объединив в едином контуре данные из различных источников.

Учет графиков: система автоматически подтягивает данные об отпусках, больничных и командировках.

Автоматический запуск: формирование планов происходит каждую пятницу в 21:00 по МСК без участия человека.

Интеллектуальный отбор: алгоритм приоритизирует локации на основе давности последнего посещения и целевой частоты.

Синхронизация через API: настроен расчет оптимальных путей через «Яндекс Маршрутизацию» с автоматическим созданием активностей в CRM.

Бизнес-результаты

Переход на автоматизированное управление позволил компании «Биокодекс» достичь измеримых операционных успехов.

Экономия времени: трудозатраты на планирование сократились с 2,5 часов до 30 минут в неделю. Точность KPI: повышена дисциплина соблюдения частот визитов к ключевым клиентам. Лояльность персонала: уровень удовлетворенности сотрудников работой системы составил 4,8 из 5. Устойчивое развитие: за счет оптимизации пробегов сократились избыточные перемещения транспорта, что привело к снижению выбросов CO2.

«Для нашей компании этот проект стал не просто шагом в цифровизации, а переходом на качественно новый уровень управления полевыми процессами. Мы реализовали не автоматизацию ради автоматизации, а создали интеллектуальную систему, которая учитывает десятки бизнес-правил и превращает данные в эффективные действия. Наиболее заметным и измеримым эффектом я считаю возврат ценного времени нашим сотрудникам. Сокращение времени на планирование с 2,5 ч до 30 мин в неделю — это не просто статистика. Это дополнительные часы, которые медицинские представители теперь могут посвятить живому общению с врачами, анализу и решению профессиональных задач. Это прямая инвестиция в качество работы и развитие нашей команды», — Екатерина Потапова, менеджер по эффективности «Биокодекс».