MWS расширила возможности сервиса для совместной работы TeamStream

«МТС Web Services» (MWS, входит в цифровую экосистему МТС), представила обновление сервиса для записи и обмена видео TeamStream. В продукте появились публичные папки, инструменты аналитики просмотров и загрузка внешних видео с автоматической транскрибацией. Новые функции упрощают работу с видеоинструкциями и демонстрационными материалами для клиентов и команд.

В числе новых функций — публичные папки. Пользователь может собрать в одну папку нужные видео, сделать ее доступной по ссылке и отправить клиенту или коллеге. Видео открываются сразу в браузере или во встроенном плеере мессенджера, а регистрация или скачивание файлов не требуется. Функция позволяет делиться не отдельными роликами, а целыми подборками видео по одной ссылке — например, инструкциями или обучающими материалами.

Вторая новая функция — аналитика просмотров. Теперь можно видеть, кто открыл видео, когда это произошло, с какого устройства его посмотрели и сколько раз. Это помогает понять, дошла ли информация до клиента и насколько она была востребована. Инструмент особенно полезен для команд продаж и поддержки, где важно отслеживать реакцию на отправленные материалы.

Еще одно обновление — возможность загружать видеофайлы с компьютера в TeamStream. После загрузки сервис автоматически создает текстовую расшифровку и краткое содержание ролика, а сам файл становится доступен по ссылке. Это позволяет сократить время на обработку видео и упростить работу с ним без дополнительных сервисов.

«Мы видим, что видео становится одним из основных форматов деловой коммуникации. Пользователям важно не только быстро записать ролик, но и удобно передать его и понять, как с ним взаимодействуют. В TeamStream мы последовательно закрываем эти задачи и развиваем сервис как полноценный инструмент для работы с видео в бизнесе» — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Обновление уже доступно пользователям TeamStream. Новый функционал можно протестировать бесплатно.

