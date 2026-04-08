МТС разогнала LTE для будущих учеников и педагогов «Точки будущего»

МТС усилила сеть LTE в поселке Жатай Республики Якутия. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета вблизи нового образовательный комплекса «Точка будущего», который примет первых учеников уже в этом году, увеличилась втрое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в районе недавно построенного образовательного комплекса «Точка будущего», рассчитанного на более чем 1000 воспитанников. Мобильный интернет МТС стал быстрее на всей территории комплекса – LTE покрывает все семь школьных корпусов, детский сад, спортивный блок с бассейном, жилой комплекс для проживания педагогов, паркинг и территорию для прогулок.

Трехкратный рост скоростей также ощутили жители и дачники СНТ «Сатал» и автомобилисты, проезжающие в этой локации по автодороге регионального значения «Нам». Теперь они смогут на высоких скоростях общаться с родными и близкими, смотреть кино и сериалы, лайфхаки по уходу за садом и огородом, удаленно учиться и работать и пользоваться навигатором в дороге.

«Новый «образовательный город» расположился в городском округе Жатай, в восьми километрах от Якутска. Для того, чтобы у учеников и педагогов была качественная связь, мы установили рядом с комплексом дополнительное телеком-оборудование. Образовательный процесс в новой школе строится с использованием мультимедийного оборудования и цифровых технологий. Сейчас уже открыт набор ребят на новый учебный год, и я уверен, что скорости нашего интернета будет достаточно для того, чтобы проводить уроки на самом современном уровне с использованием цифровых сервисов, онлайн-платформ и приложений», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.