МТС на четверть увеличила скорость мобильного интернета в Кызыле

МТС обновила сеть мобильного интернета в Кызыле. В результате проведенных работ скорость передачи данных в сети LTE в столице Республики Тыва увеличилась в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Качество мобильной связи в столице республики улучшилось благодаря рефармингу — переводу частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. Новой скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы пик горожане могли комфортно загружать тяжелый контент и пользоваться всеми привычными приложениями. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE), которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G. Во время такого звонка можно одновременно пользоваться мобильным интернетом.

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования
«На сегодня практически все жители столицы республики перешли на современные смартфоны, поддерживающие LTE. Сеть четвертого поколения может обслуживать большее количество людей и обеспечивать им более быстрый мобильный интернет. Ежегодно мы фиксируем рост интернет-трафика в LTE, а за последний год значительно вырос и голосовой трафик – кызыльчане все чаще используют технологию VoLTE для звонков», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

Большинство современных смартфонов работают в сети LTE по умолчанию, однако небольшая часть их владельцев все еще пользуется связью устаревшего формата. Таким абонентам МТС рекомендует переключиться на LTE в настройках смартфона. Таким же образом можно настроить передачу голосового трафика по сети VoLTE (либо в мобильном приложении оператора или при помощи USSD-команды). Во время разговора будет расходоваться не интернет-трафик, а минуты, как при обычных вызовах.

