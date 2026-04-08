ivideon открыла пробный доступ к модулям ИИ-видеоаналитики для всех пользователей сервиса

Российская компания ivideon, независимый разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, открыла бесплатный пробный доступ к инструментам ИИ-видеоаналитики для всех пользователей платформы. Компании могут подключить модули «Портрет клиента» и «Люди», а также функцию таймлапса — и использовать их для анализа потока посетителей, контроля очередей и оценки поведения клиентов. Об этом CNews сообщили представители ivideon.

В 2025 г. спрос на видеоаналитику ivideon значительно вырос: база подписок на модули увеличилась более чем на 150%. Компании используют такие решения, чтобы лучше понимать поведение клиентов, выявлять перегруженные зоны и очереди, а также оптимизировать работу персонала и выкладку товаров. Видеоаналитика становится практическим инструментом управления для бизнеса с распределенной сетью точек. В условиях давления на маржинальность бизнес все чаще внедряет решения, которые дают быстрый и измеримый эффект — в том числе за счет данных и автоматизации. По оценкам компании, использование видеоаналитики позволяет снижать потери и очереди до 15–20% и повышать конверсию в точках продаж.

Ранее у всех пользователей платформы облачного видеонаблюдения ivideon уже была возможность добавить в свой тариф модули видеоаналитики, а теперь стал доступен бесплатный пробный период для расширений «Портрет клиента», «Люди» и функции «Таймлапса».

Модуль «Портрет клиента» формирует реальную картинку клиентского потока: учитываются уникальные и повторные посетители, демография, частота визитов и поведение в точке бизнеса. Данные аналитики позволяют понять, сколько новых и постоянных клиентов, как часто клиенты возвращаются, кто из ключевых клиентов приходит регулярно, пол и возраст аудитории. Модуль «Люди» фиксирует присутствие людей в заданных зонах и помогает вовремя замечать очереди, скопления и перегрузку персонала.

Функция «Таймлайпс» позволяет создавать ускоренные видеоролики и отслеживать изменения на объекте за дни, недели или месяцы — например, ход строительства, загрузку зала или смену экспозиции. Такие видео можно использовать как для внутренней аналитики, так и для отчетов, презентаций и маркетингового контента.

При подключении пробного периода дополнительных услуг пользователи остаются на своем тарифе, а после окончания пробного периода расширения отключатся автоматически без взимания платы. В течение пробного периода пользователь может переключаться между тарифами, подключать или отключать пробные дополнительные услуги.

«Рост спроса на решения видеоаналитики со стороны розничного бизнеса в России сегодня определяют сразу несколько факторов: высокая конкуренция и давление на маржу, дефицит персонала, потребность в быстрых и недорогих данных, а также переход к облачным и гибридным моделям, — сказал Заур Абуталимов, генеральный директор ivideon. — Сегодня видеонаблюдение трансформируется из категории “архив и безопасность” в инструмент ежедневного управления точкой и операционными метриками бизнеса. Рынок будет двигаться в сторону решений, которые помогают в реальном времени контролировать стандарты, качество сервиса, скорость обслуживания, дисциплину персонала и напрямую влиять на выручку».

По оценкам ivideon, объем рынка видеоаналитики в России составил 10,9 млрд руб. в 2025 г., а к 2030 г. достигнет 16 млрд руб. При этом ключевой тренд — быстрое проникновение видеоаналитики в повседневные бизнес-процессы: компании все чаще используют ее не только для безопасности, но и для управления продажами, персоналом и клиентским опытом. Облачная видеоаналитика растет быстрее других сегментов, поскольку позволяет запускать такие решения без сложной инфраструктуры и получать результат в короткие сроки.