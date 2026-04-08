CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

Фармацевтическая компания «Валента Фарм» успешно завершила переход на отечественную платформу Optimacros

«Валента Фарм» завершила проект по переводу процессов планирования и бюджетирования на российскую платформу Optimacros. Переход на новое программное обеспечение был выполнен в короткие сроки и без остановки бизнес-процессов, обеспечив бесперебойное взаимодействие всех подразделений. Работы выполнены компанией «Атомс Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители «Атомс Консалтинг».

АО «Валента Фарм» – российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и выводом на рынок высококачественных рецептурных и безрецептурных лекарственных средств. Специалисты создают препараты, предназначенные для профилактики и лечения заболеваний в таких областях, как психоневрология, гастроэнтерология, простудные заболевания и в ряде других.

Ранее для автоматизации финансовых бизнес-процессов в «Валента Фарм» использовалось иностранное ПО, однако в условиях санкционных ограничений было решено перейти на отечественный программный продукт.

Выбор был сделан в пользу российской платформы Optimacros. Подрядчиком выступила компания «Атомс Консалтинг». Как отметил Максим Селезнев, партнер «Атомс Консалтинг» и директор по консалтингу «проект был нетривиальным с точки зрения архитектуры: бюджетная модель заказчика по глубине проработки близка к цифровому двойнику бизнеса. Нам важно было не просто перенести существующую логику в Optimacros, а переосмыслить ее и оптимизировать алгоритмы расчетов. В результате система стала быстрее, прозрачнее и удобнее для пользователей».

В рамках проекта в Optimacros была реализована комплексная бюджетная модель, фактически выступающая цифровым двойником бизнеса. Система охватывает операционную, инвестиционную и финансовую деятельность. В ней выстроено каскадное планирование: прогнозируются вторичные продажи, на их основе формируются первичные продажи с учетом выручки, скидок дистрибьюторам и роялти, далее рассчитывается потребность производства в закупках сырья и материалов, трудовых ресурсах. Параллельно аккумулируются общепроизводственные, управленческие и коммерческие расходы, что позволяет формировать себестоимость продукции и планировать прибыльность бизнеса.

В системе реализованы алгоритмы расчета лимитируемых и нормативных расходов — от мобильной связи и техники до логистики и таможни. Затраты на тепло- и электроэнергию, воду, а также параметры кредитного портфеля рассчитываются с учетом заданных нормативов и ставок.

На основании полученных данных автоматически формируются ключевые формы корпоративной отчетности — P&L, бюджет движения денежных средств и бюджетный баланс. Дополнительно реализован сложный механизм распределения доходов и расходов по продуктам и странам присутствия, который позволяет анализировать маржинальность.

В рамках проекта была настроена двусторонняя интеграция: фактические данные регулярно загружаются из учетной системы в Optimacros для проведения план-факт-анализа и формирования прогнозов. В свою очередь, рассчитанные в системе плановые и бюджетные показатели передаются в корпоративное хранилище данных, где используются для построения управленческой отчетности и аналитики в BI-инструментах. Такой подход обеспечивает целостность данных и единое информационное пространство для финансового блока. Бюджетная и прогнозная себестоимость рассчитываются в Optimacros, тогда как фактическая себестоимость формируется в учетной системе.

«Для нас было критически важно не просто заменить зарубежное решение, а сохранить уровень детализации и управляемость модели. В результате мы получили современную и гибкую систему, которая охватывает все процессы — от вторичных продаж до стратегического планирования. Переход оказался бесшовным — работу над новым бюджетным циклом мы сразу продолжили в Optimacros», — отметила Наталья Мартыненко, финансовый директор компании «Валента Фарм».

Пользователи отмечают высокую скорость обработки данных при работе с большими и глубоко структурированными справочниками, что особенно важно при расчете себестоимости продукции. Существенно сократилось время распределения прямых и косвенных расходов по продуктам. Использование функционала Drag&Drop упростило работу пользователей с большими объемами плановых показателей, а автоматическая передача данных между формами минимизировала ручной ввод и снизила риск ошибок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

