«Балтика» трансформировала систему финансового планирования на базе Optimacros

Пивоваренная компания «Балтика» объявила о завершении проекта по трансформации финансового планирования (FP&A). Объединенная команда «Балтики» и консалтинговой компании Advanced перенесла важные модели расчетов из зарубежной облачной платформы на российскую Optimacros и расширила возможности решения в рамках новой архитектуры. Перенос и внедрение новых функций призваны повысить эффективность решений благодаря консолидации данных.

В 2024 г. компании потребовалась локальная платформа для интегрированного бизнес-планирования, способная обеспечить гибкость и безопасность процессов, а также независимость от зарубежных вендоров. Переход на Optimacros был признан оптимальным с точки зрения логики расчетов и построения прогнозов, а также экономической эффективности.

Реализацию проекта «Балтика» доверила команде Advanced, которая хорошо знает бизнес-процессы производственной компании, имеет серьезный опыт работы с обеими платформами и обладает собственными методологиями.

Перед консультантами стояла задача в сжатые сроки перенести ключевые функции на новую платформу и одновременно заложить архитектуру решения с ориентиром на гибкость и масштабируемость.

В течение первых трех месяцев были перенесены основные модели: планирование выручки, расчет себестоимости и других затрат. Миграция требовала особого внимания из-за сложного сопоставления формул двух систем и риска потери бизнес-логики при автоматическом переносе. Параллельно была спроектирована новая архитектура решения и определен перечень дополнительного функционала, необходимого бизнесу. Очередной цикл планирования «Балтика» реализовала в Optimacros уже в конце 2024 г.

На втором этапе в Optimacros были перенесены функционал консолидации денежных потоков и модель факторного анализа и реализован блок автоматических выгрузок, позволяющий запускать одновременно более 500 настроек факторного анализа. Дополнительно в 2025 г. по запросу «Балтики» консультанты Advanced разработали инструменты для оперативного прогнозирования и планирования результата коммерческой деятельности на горизонте 13 недель. Также был создан Data Hub – единый центр сбора, управления и обмена данными с другими ИТ-системами «Балтики».

Масштабный проект выполнен в установленные сроки. Участие опытных методологов – экспертов по бизнес-процессам, а также использование собственного приложения A2O значительно снизило технологические риски.

Сегодня на платформе одновременно работают более 50 пользователей, которые формируют бюджеты восьми заводов и прогнозы реализации продукции среди 1,5 тыс. клиентов. Трансформация процессов финансового планирования помогла существенно ускорить расчеты и обработку данных. К примеру, формирование отчета факторного анализа по более 300+ ключам теперь происходит в 10 раз быстрее и занимает до 30 секунд. Ежедневную поддержку решения осуществляет внутренний центр компетенций.

«Балтика» – это один из лидеров пивоваренной отрасли, деятельность которого требует мощных ИТ-инструментов и высокой точности планирования, – сказал директор по информационным технологиям пивоваренной компании «Балтика» Игорь Крайник. − Любая ошибка в прогнозе может привести к существенным потерям, поэтому для нас было важно не просто найти замену, а создать устойчивый и масштабируемый фундамент для управления бизнесом. Коллеги из Advanced сумели понять наши потребности и реализовать их на Optimacros. В итоге мы создали решение, открывающее новые возможности для развития процессов сквозного планирования в нашей компании».

«Проект для «Балтики» — это не просто переход на новую платформу, а переосмысление процессов финансового планирования, которые мы выстроили с потенциалом для дальнейшего развития. В результате компания получила инструмент, который усиливает управляемость, повышает прозрачность процессов и позволяет принимать решения на основе консолидированных и достоверных данных», — сказал Федор Матвеев, генеральный директор Advanced.