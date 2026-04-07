X-Com будет реализовывать проекты в качестве сертифицированного интегратора бренда Ippon

Группа компаний X-Com, многопрофильный системный интегратор, сообщила о подтверждении партнерства с компанией Ippon.

«Направление ИБП традиционно важно для X-Com, ему мы уделяем особое внимание, так как оно тесно связано с одной из наших сильнейших компетенций – ЦОД. В свою очередь, хотим отметить отличный сервис и продуманный ассортимент Ippon, который может закрыть потребности дата-центра в источниках бесперебойного питания, – сказал Антон Усков, руководитель отдела инфраструктурного оборудования ГК X-Com. Кстати, согласно данным рейтинга ‘’CNewsDataCenter: Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров 2024’’, ГК X-Com является одним из ведущих поставщиков инфраструктуры дата-центров».

«Нам интересны партнёры с сильной проектной экспертизой, и X-Com является важным каналом продаж для нас. Мы много лет сотрудничаем с системным интегратором X-Com, и за это время было реализовано много проектов, где внедрялась техника Ippon. Мы активно осваиваем новые технологии и пополняем модельный ряд, чтобы предлагать лучшие решения для защиты ИТ-инфраструктуры любого уровня», – сказал Илья Блохин, ведущий менеджер по работе с ключевыми партнерами Ippon.

ГК X-Com является партнером Ippon уже более 8 лет, ежегодно продлевает свой статус и проводит обучение специалистов.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/