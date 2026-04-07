«ВкусВилл» запустил умное распознавание весовых товаров на кассах самообслуживания

«ВкусВилл» запустил умное распознавание весовых товаров – механику, меняющую привычный опыт покупки. Теперь касса самообслуживания с помощью встроенных камер может сама определить весовой товар и предложить покупателю варианты. Проект уже запустился на девяти торговых точках в Москве и Реутове и, в первую очередь, сконцентрирован на ФРОВ. Об этом CNews сообщили представители «ВкусВилл».

Механика умного распознавания весовых товаров – первый шаг к тому, чтобы касса самообслуживания освободила покупателя от лишних действий и поиска товара и, тем самым, облегчила путь при покупке.

Как система работает для покупателя

Покупателю необходимо положить товар на весы и нажать на экране кассы самообслуживания кнопку «Взвесить товары».

Камера фотографирует товар, система анализирует изображение и через мгновение показывает на экране до пяти наиболее вероятных вариантов продуктов. Если нужный товар среди них, покупатель просто нажимает на него, и товар добавляется в корзину.

Если система не уверена в результате или покупатель хочет выбрать товар сам, всегда есть возможность перейти в каталог и найти его вручную по названию или коду. Если же покупатель не сделает выбор в течение 20 секунд, сессия закончится, и можно начать заново.

Алгоритм системы умного распознавания сравнивает отсканированный товар покупателя, где группы картинок привязаны к определенному товару. Чем больше совпадений в группе, тем больше вероятность, что привязанный товар и есть искомый покупателем вариант.

Если товар по какой-то причине распознать не удастся, то существует предохранительный механизм ручного поиска, который включится автоматически, если требуемый уровень соответствия входящей картинки группам картинок из базы не добирается для поиска.

«Камера на весах сейчас – это не просто инструмент для умного распознавания яблок и бананов. Это новая база, на которой можно строить множество других проектов. В перспективе эта же инфраструктура позволит распознавать штучные товары, контролировать случайные двойные сканирования, анализировать поведение покупателей для облегчения их пути при покупке», – сказал Иван Добряков, продакт-менеджер Управления Платежного пути и развития кассового ПО во «ВкусВилле».

На данный момент функционал запускается как MVP, чтобы точечно настроить систему и подготовить ее к масштабированию на всю сеть касс самообслуживания «ВкусВилл».

