В Хакасии внедряют систему дистанционного контроля электрических сетей

МТС совместно с предприятием «Абаканские электрические сети» запустила проект по дистанционному мониторингу электрических сетей в столице Хакасии. Решение позволит в режиме реального времени отслеживать состояние энергообъектов и оперативно реагировать на возможные неполадки и вторжения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках пилотного проекта к системе мониторинга подключена электроподстанция «Полярная», питающая 1-й, 4-й и часть 3-го жилого района Абакана. Цифровое решение от МТС состоит из сети датчиков, контролирующих периметр подстанции и обеспечивающих неприкосновенность оборудования в охраняемой зоне, а также восьми уличных камер, развернутых по периметру электроподстанции — они обеспечивают визуальный контроль любой её точки, а также прилегающей территории. В случае проникновения на энергообъект посторонних лиц или другой внештатной ситуации, диспетчер получает соответствующий сигнал. Охранный комплекс оснащен функцией вызова группы быстрого реагирования нажатием тревожной кнопки на самой подстанции или диспетчером. Видео хранится на сервере и может быть пересмотрено по мере необходимости: например, при расследовании вандализма и предотвращения спорных ситуаций.

В будущем энергетики смогут непосредственно с диспетчерского пункта наблюдать за оперативной обстановкой сразу на нескольких подстанциях.

«Для критической информационной инфраструктуры республики вопрос безопасности стоит наиболее остро. Наше решение позволяет не только обеспечить сохранность ведущих энергообъектов Хакасии, но и перейти от реагирования на инциденты к их предотвращению. Например, видеомониторинг можно интегрировать с сигнализацией. В таком случае во время экстренной ситуации, система сама, без участия человека, вызовет необходимые службы», — отметил директор МТС в Хакасии Павел Фомин.

Ранее МТС внедрила систему контроля безопасности и сохранности имущества в одной из крупных школ Черногорска. Решение на базе специальных датчиков позволяет мгновенно получить информацию об аварийных ситуациях и потенциальных инцидентах в образовательном учреждении.

