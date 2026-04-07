«РуБэкап» выпустила новую версию RuBackup с расширенной поддержкой отечественных платформ и ускоренной миграцией данных

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») сообщила о выходе версии 2.9 корпоративной платформы для защиты данных в гетерогенных ИТ-средах RuBackup. Релиз включает обновления ключевых компонентов, новые модули резервного копирования, расширенную интеграцию с российскими программными продуктами, а также ряд улучшений, направленных на повышение производительности и удобства администрирования.

В RuBackup 2.9 реализована возможность обновления компонентов без последовательной установки промежуточных версий, что заметно упрощает миграцию для организаций, использующих предыдущие выпуски продукта. Эти изменения сокращают время обновления и трудозатраты ИТ-персонала на сопровождение инфраструктуры резервного копирования, а ускоренный обмен данными между площадками снижает окна простоя и повышает оперативность при реорганизации ландшафта, миграциях и аварийном восстановлении.

Еще одним важным нововведением стала возможность создания синтетических резервных копий с использованием пулов типа Block device. Для заказчика это означает уменьшение нагрузки на серверы и сетевую инфраструктуру, что особенно актуально для высоконагруженных баз данных и бизнес-критичных систем с минимальным окном резервного копирования.

Для управления служебной базой данных RuBackup добавлена поддержка СУБД Tantor версий 17 и 18, а также реализована работа с ленточной библиотекой российской компании Nerpa.

RuBackup 2.9 расширяет перечень поддерживаемых платформ виртуализации за счет нового модуля для среды «Горизонт-ВС» от компании «ИЦ Баррикады» — российской платформы, применяемой в органах государственной власти и оборонном секторе. Организации, использующие «Горизонт-ВС» в рамках импортозамещения, получают полноценный инструмент защиты виртуальных машин, интегрированный в единую корпоративную стратегию резервного копирования.

Модуль MySQL дополнен поддержкой СУБД MariaDB. Клиенты, применяющие MariaDB, теперь могут управлять резервным копированием этих систем из единой консоли RuBackup наряду с другими СУБД, что упрощает администрирование и обеспечивает единый стандарт защиты информации.

Модуль для PostgreSQL, Tantor и Jatoba обновлен для работы с PostgreSQL 18 и Tantor 18. Также добавлена аутентификация через Unix-сокет с использованием метода peer, что повышает безопасность и упрощает настройку на локальном уровне. Поддержка актуальных версий позволяет клиентам обновлять используемые базы данных с уверенностью в надежной защите средствами RuBackup.

Значительные улучшения получили модули для всех ключевых платформ виртуализации. Модуль Basis DynamiX Standard теперь поддерживает восстановление виртуальных машин во внешнее хранилище, автоматическое переключение на полное резервное копирование при обнаружении изменений конфигурации дисков, а также оптимизирована очистка временных файлов при штатном и нештатном завершении задач. Basis DynamiX Enterprise обеспечивает создание копий без использования промежуточного хранилища и поддерживает хранилище секретов, что позволяет снизить требования к дисковому пространству и централизовать управление учетными данными.

Для модуля VMmanager добавлена поддержка актуальных версий платформы виртуализации. В документацию внесено уточнение: IP-адрес восстанавливаемой виртуальной машины должен принадлежать действующему пулу адресов кластера. Также в информации о ресурсе резервного копирования теперь отображается не только идентификатор, но и имя виртуальной машины.

Модуль для oVirt, zVirt, «Ред Виртуализация», Rosa Virtualization и Host VM получил поддержку хранилища секретов, возможность выполнять запросы на получение списка виртуальных машин в многопоточном режиме, а также копирование только непустых блоков дисков. Многопоточный режим и выборочное копирование значительно сокращают время выполнения задач и объем хранимых данных.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

Модули OpenStack — как для виртуальных машин, так и для отдельных томов — дополнены поддержкой хранилища секретов. Модуль виртуальных машин OpenStack также получил возможность автоматического удаления системного диска при удалении ВМ, восстановленной из резервной копии, что предотвращает накопление неиспользуемых ресурсов.

Модуль ПК СВ «Брест» обогащен рядом функций, повышающих удобство и безопасность эксплуатации. Реализована автоматическая проверка наличия пользователя, от имени которого выполняются команды взаимодействия с платформой виртуализации, во всех требуемых группах на узлах фронтальных машин и гипервизоров, а также автоматическое добавление этого пользователя в необходимые группы. При настройке копирования по расписанию теперь можно выбрать в качестве ресурса тег или группу виртуальных машин, а при восстановлении — указать виртуальную сеть для подключаемой ВМ. Для крупных организаций с масштабными виртуальными инфраструктурами такие возможности упрощают управление и снижают вероятность ошибок при конфигурировании.

Модуль, отвечающий за работу с почтовым сервером RuPost, обновлен для версий 4.0 и 4.1 и получил функцию гранулярного восстановления писем по их атрибутам в произвольный ящик или папку. Возможность восстановить отдельные сообщения, а не весь почтовый ящик целиком, критически важна при расследовании инцидентов, восстановлении случайно удаленной корреспонденции и соблюдении требований регуляторов. Это экономит время администраторов и минимизирует влияние на работу конечных пользователей.

«Менеджер администратора» RuBackup теперь умеет получать перечень ресурсов, доступных на узлах клиентов, для массового создания правил стратегии резервных копий. Это многократно ускоряет начальную настройку и масштабирование системы в крупных организациях.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста Цифровизация

Веб-интерфейс Tucana дополнен авторизацией через ALD Pro и возможностями по управлению объемом директории с файлами журналов. Поддержка ALD Pro обеспечивает единую точку входа для администраторов и соответствие требованиям информационной безопасности в импортозамещенных средах.

Помимо перечисленных ключевых нововведений, релиз RuBackup 2.9 включает многочисленные исправления и улучшения, сделанные на основе обратной связи от пользователей.

С выходом RuBackup 2.9 прекращена поддержка операционных систем Astra Linux Special Edition 1.6 и Debian 10. Также завершается поддержка REST API v1 — начиная с версии RuBackup 3.0 она будет полностью прекращена. Заказчикам рекомендуется заблаговременно спланировать переход на актуальные версии операционных систем и REST API v2.

«С каждым новым релизом RuBackup мы доказываем, что российские технологии способны не просто соответствовать мировому уровню, а задавать собственный стандарт качества и надежности. Версия 2.9 — это больше, чем набор новых функций. Это ответ на реальные вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются наши заказчики: растущие объемы данных, сложность гетерогенных инфраструктур, жесткие требования регуляторов и необходимость обеспечивать непрерывность бизнеса в любых условиях. Мы строим экосистему, в которой защита данных перестает быть головной болью и становится конкурентным преимуществом. Впереди — еще более амбициозные цели, и мы уверены: вместе с партнерами и клиентами мы создаем технологический фундамент, на который можно опереться на десятилетия вперед», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».

