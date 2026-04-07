«Норбит» выпустила новую версию AI MasterData

Компания «Норбит» представила обновленную версию флагманского продукта AI MasterData 1.2 для нормализации нормативно-справочной информации (НСИ). Релиз решения осуществляет продвинутую дедупликацию на основе семантического анализа, а также формирует краткое и полное наименование по шаблону. Теперь пользователям доступен весь цикл очистки данных при помощи искусственного интеллекта в рамках одной платформы.

В предыдущей версии поиск дублей ограничивался простыми алгоритмами сравнения строк. В новом релизе AI MasterData использует методы машинного обучения и семантической близости: система анализирует не только наименования, но и атрибуты, синонимы, сокращения, контекст. Это позволяет выявлять неочевидные дубликаты, исключая ручную сверку, и получать чистые мастер-данные без задвоений. При этом в 30 раз сокращаются трудозатраты на проверку НСИ, до 100 раз ускоряется обработка данных.

Эксперты «Норбит» добавили в доработанную версию механизм вычисляемых полей, который автоматически собирает краткое и полное наименование из атрибутов по готовым шаблонам. На их основе система автоматически формирует строку с характеристиками в заданном порядке, готовую для загрузки в учетные системы. Это критически важно для интеграции с ERP- и MDM-системами на этапах подготовки данных. Благодаря новому функционалу можно учесть ограничение в количестве символов или настроить порядок следования характеристик.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

AI MasterData входит в реестр отечественного ПО, интегрируется с уже существующими ИТ-системами, легко кастомизируется под отраслевую специфику. Решение разворачивается как оn-premise (в контуре клиента), так и в облаке. Его целевая аудитория – крупные корпорации, где объемы НСИ измеряются сотнями тысяч и миллионами записей, а качество данных критически влияет на бизнес-процессы. Наибольшую выгоду от использования программного продукта получают промышленные холдинги, ритейлеры, энергетические и транспортные компании.

Дмитрий Демидов, руководитель лаборатории инноваций «Норбит», сказал: «С выходом этой версии AI MasterData становится не просто набором инструментов, а полноценным конвейером нормализации НСИ. Все этапы обработки – импорт, категоризация, извлечение атрибутов, обогащение, дедупликация, формирование наименований и выгрузка – происходят на единой платформе. Мы добавили два востребованных бизнес-сценария: умную дедупликацию и гибкие вычисляемые поля. Теперь предлагаем рынку интеллектуальное решение с использованием передовых технологий ИИ, закрывающее все этапы работы с нормативно-справочной информацией».

