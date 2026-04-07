Компания edna стала официальным партнером мессенджера Max

Компания в сфере цифровых коммуникаций edna объявила о сертификации продукта edna Pulse в качестве официального партнера мессенджера Max. Теперь компании могут наладить коммуникацию с клиентами через национальный мессенджер. Об этом CNews сообщили представители edna.

Решение edna Pulse предназначено для коммуникаций бизнеса с клиентами через цифровые каналы. С его помощью можно настраивать массовые и триггерные рассылки и управлять ими через единый интерфейс. Интеграция Max и edna Pulse позволит компаниям наладить взаимодействие с клиентами через национальный мессенджер. Пользователям доступны все привычные функции: мгновенные уведомления, удобный конструктор чат-ботов. Это обеспечивает компаниям высокую скорость реакции, удобство взаимодействия с клиентами.

«Использование Max в маркетинговых коммуникациях, продажах позволяет создать стабильный дополнительный канал взаимодействия. На платформе появляются новые возможности для бизнеса: каналы, чат-боты, мини-приложения. Благодаря интеграции Max в edna Pulse, мессенджер можно использовать для отправки рассылок, как один из шагов каскада. Если пользователь не реагирует на отправленное сообщение, система автоматически отправляет его в следующий канал с тем же текстом. Так клиент гарантированно получит сообщение от бизнеса. Управлять рассылками можно в интерфейсе edna Pulse или привычной CRM», — сказал Николай Ванд, владелец продукта edna Pulse, бизнес-партнер edna.

До 1 мая 2026 г. edna предлагает помощь в прохождении процедуры регистрации в Max как официальный партнер. Это позволит бизнесу не тратить время на самостоятельную регистрацию, подключение и даст возможность легко адаптироваться к новым условиям рынка.

Для подключения нового канала необходимо зарегистрировать бота в приложении Max и заполнить данные в личном кабинете edna Pulse.