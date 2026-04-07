CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Компания edna стала официальным партнером мессенджера Max

Компания в сфере цифровых коммуникаций edna объявила о сертификации продукта edna Pulse в качестве официального партнера мессенджера Max. Теперь компании могут наладить коммуникацию с клиентами через национальный мессенджер. Об этом CNews сообщили представители edna.

Решение edna Pulse предназначено для коммуникаций бизнеса с клиентами через цифровые каналы. С его помощью можно настраивать массовые и триггерные рассылки и управлять ими через единый интерфейс. Интеграция Max и edna Pulse позволит компаниям наладить взаимодействие с клиентами через национальный мессенджер. Пользователям доступны все привычные функции: мгновенные уведомления, удобный конструктор чат-ботов. Это обеспечивает компаниям высокую скорость реакции, удобство взаимодействия с клиентами.

«Использование Max в маркетинговых коммуникациях, продажах позволяет создать стабильный дополнительный канал взаимодействия. На платформе появляются новые возможности для бизнеса: каналы, чат-боты, мини-приложения. Благодаря интеграции Max в edna Pulse, мессенджер можно использовать для отправки рассылок, как один из шагов каскада. Если пользователь не реагирует на отправленное сообщение, система автоматически отправляет его в следующий канал с тем же текстом. Так клиент гарантированно получит сообщение от бизнеса. Управлять рассылками можно в интерфейсе edna Pulse или привычной CRM», — сказал Николай Ванд, владелец продукта edna Pulse, бизнес-партнер edna.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

До 1 мая 2026 г. edna предлагает помощь в прохождении процедуры регистрации в Max как официальный партнер. Это позволит бизнесу не тратить время на самостоятельную регистрацию, подключение и даст возможность легко адаптироваться к новым условиям рынка.

Для подключения нового канала необходимо зарегистрировать бота в приложении Max и заполнить данные в личном кабинете edna Pulse.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

В законопроекте об ИИ усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Производитель электроники «Росатома» ушел в убыток почти в полмиллиарда

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

Англия бойкотирует внедрение в медицину ПО американской Palantir

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/