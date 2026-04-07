Искусственный интеллект в строительстве: Сбербанк помогает ГК «Гранель» повысить эффективность бизнеса

Московский Сбербанк реализовал сделку по поставке корпоративной платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») в формате программно-аппаратного комплекса (ПАК) для группы компаний «Гранель» — одного из девелоперов столичного региона. Платформа разработана российской ИТ-компанией «Салют для бизнеса» (входит в группу Сбербанка). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Решение будет развернуто в инфраструктуре девелопера. Формат поставки ПАК обеспечивает полный контроль: данные и модель остаются на серверах компании, лицензирование идет по GPU с безлимитным количеством токенов, а не по числу пользователей. Таким образом, компания получает суверенность, безопасность и простое использование внутренней экспертизы для настройки работы ИИ-агентов.

Решение направлено на масштабную автоматизацию бизнес-процессов и повышение операционной эффективности за счет внедрения ИИ-агентов как персональных помощников для каждого сотрудника. Внедрение позволит оптимизировать работу с документами, ускорить внутренние процессы взаимодействия между подразделениями и повысить качество клиентского сервиса.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сбер последовательно развивает линейку ИИ-решений для корпоративных клиентов, помогая компаниям внедрять интеллектуальные сервисы и ускорять цифровую трансформацию. И мы видим, что девелоперский сектор активно переходит к практическому использованию ГенИИ-решений — от автоматизации внутренних процессов до повышения качества клиентского опыта. Проект с ГК «Гранель» — это пример того, как современные технологии могут приносить измеримый эффект уже на этапе внедрения и создавать основу для дальнейшего роста эффективности бизнеса».

Мария Триандафилова, старший вице-президент по экономике и финансам ГК «Гранель»: «Для строительной отрасли, где традиционно много бумажной работы и разрозненных систем, эта платформа открывает путь к настоящей цифровой трансформации. Мы по достоинству оценили весь комплекс возможностей решения и нашли для себя обширные опции для внедрения в наши девелоперские, производственные и подрядные процессы».

внедрения

Внедрение стало первым в России примером поставки платформы для создания и управления ИИ-агентами в виде программно-аппаратного комплекса.

Сделка отражает интерес крупного бизнеса к практическому применению искусственного интеллекта и демонстрирует потенциал ГенИИ-решений для повышения эффективности управления в строительной отрасли.

