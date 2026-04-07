ГК Key Point приняла в управление ЦОД «Дубна-М»

ГК Key Point сообщила о том, что приняла в эксплуатацию и управление сервисами дата-центр «Дубна-М» в Московской области — крупный коммерческий ЦОД общей мощностью 40 МВт, ИТ-мощностью – 24 МВт и вместимостью до 2 тыс. ИТ-стоек. ЦОД сертифицирован Uptime Institute по уровню Tier III в двух категориях Design и Facility.

Дата-центр «Дубна-М» полностью готов к размещению заказчиков.

Проектирование и строительство объекта осуществила компания «Свободные Технологии Инжиниринг». Инвестором и застройщиком проекта выступила группа компаний «МонАрх». После ввода в эксплуатацию управление инфраструктурой и операционной деятельностью передано команде ГК Key Point.

Передача ЦОД в управление осуществляется в рамках развития нового продукта компании DCManagement 360 — комплексной модели управления дата-центрами, охватывающей все уровни: от базовой эксплуатации и технического обслуживания до бизнес-управления, включая работу с клиентами и организацию продаж.

Модель DCManagement 360 позволяет обеспечить не только стабильную эксплуатацию инженерной инфраструктуры, но и выстроить полноценную операционную систему ЦОД — с контролем SLA, управлением процессами, взаимодействием с заказчиками и развитием коммерческой загрузки площадки.

Команда ГК Key Point обладает опытом управления и эксплуатации коммерческих дата-центров и обеспечения их бесперебойной работы. На сегодняшний день ГК Key Point эксплуатирует ЦОДы региональной сети общей емкостью более 2 тыс. ИТ-стоек. Экспертиза специалистов охватывает как техническую эксплуатацию, так и построение операционных процессов на уровне отраслевых стандартов Uptime Institute и отечественной модели классификации эксплуатации ЦОД.

«Передача «Дубна-М» в управление ГК Key Point отражает переход рынка к более зрелым моделям управления и эксплуатации, где ключевую роль играет не только инженерная реализация объекта, но и профессиональное управление его жизненным циклом», — отметил руководитель службы по управлению эксплуатацией ГК Key Point Тарас Чирков.