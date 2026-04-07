Ahadmix-Yastreb навел порядок в учете и контроле движения остатков с помощью системы управления складом Logareon WMS

Ahadmix-Yastreb навел порядок в учете и контроле движения остатков с помощью системы управления складом Logareon WMS. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Ahadmix-Yastreb –поставщик технических решений для мероприятий различных форматов и бюджетов. В арсенале компании оборудование ведущих производителей: Meanreal, Clay paky, Chamsys, Grandma, King kong, Lyanly, Magic fx, Showen, Dj power. Перед каждой поставкой приборы проходят тестирование, а выезд, монтаж и настройка выполняются специалистами компании.

Команда работает круглосуточно, и именно этот режим — без пауз, без «до понедельника», без права на ошибку — со временем особенно остро поставил вопрос о точном складском учете.

Склад компании в Ташкенте площадью 2000 кв. м, круглосуточный режим работы, шесть сотрудников, постоянный цикл отгрузки и возврата оборудования после мероприятий – все это долгое время держалось не только на дисциплине, но и на памяти конкретных кладовщиков. Когда оборудование возвращалось с площадки, его перевозили на склад и размещали там, где ответственный принимающий персонал считал нужным. Когда поступал новый заказ, список на отгрузку мог прийти обычным сообщением в мессенджере, после чего сотрудники собирали нужные позиции, часто отбирая их целыми боксами или упаковками, с округлением в большую сторону. Дальше заказ загружали в машину и отправляли на площадку.

На первый взгляд такая схема работала. Но чем интенсивнее становился поток оборудования, тем заметнее становились ее слабые места. Информацию о том, сколько и чего сейчас есть в наличии на складе невозможно было отследить в режиме реального времени. Знание о том, где именно лежит тот или иной прибор, фактически хранилось в голове у двух-трех сотрудников.

Именно поэтому в компании было принято решение внедрить систему управления складом Logareon WMS. Важным преимуществом, которое склонило чашу весов именно в пользу системы Logareon, стала простота настройки, удобство в использовании и возможность быстрого запуска.

Команда проекта сосредоточилась на нескольких ключевых задачах: автоматизация учета товаров, управление складом, снижение человеческого фактора, уменьшение ошибок и создание прозрачной системы отслеживания арендного оборудования. Для этого специалисты Logareon провели обследование бизнес-процессов склада компании Ahadmix-Yastreb и подготовили макет системы, который после демонстрации и согласования функционала лег в основу готового программного решения.

Сегодня склад компании Ahadmix-Yastreb автоматизирован: персонал работает в Logareon WMS через терминалы сбора данных. Движение складских остатков перестало быть «неформальным».

Если раньше после возвращения с концертной или другой площадки, где проходило мероприятие, техника могла оказаться в любой части склада — в зависимости от того, кто ее принимал, и куда было удобнее поставить в моменте, — то теперь каждая операция фиксируется в системе управления складом. Приемка сопровождается пересчетом, оборудование размещается по местам хранения, а дальнейшие перемещения становятся видимыми и прослеживаемыми.

Изменился и процесс отгрузки. Вместо работы «по памяти» и устных договоренностей сотрудники получают понятную последовательность действий, а комплектование заказа идет в логике складской системы. Это особенно важно для арендного бизнеса, где каждая единица оборудования может много раз перемещаться между складом и площадками, а цикл «отгрузка–возврат–проверка–повторная отгрузка» идет практически непрерывно.

Благодаря внедрению Logareon WMS компания Ahadmix-Yastreb сохранила главное – круглосуточный сервис, внимательное отношение к качеству оборудования и готовность сопровождать мероприятие в любое время суток, – и при этом усилила внутреннюю организацию склада. Появился точный учет остатков, стало проще контролировать оборудование в обороте, снизилась зависимость от человеческого фактора, а складские процессы стали прозрачнее.