CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«АЭМ-технологии» перешла на отечественную автоматизированную телефонную станцию

АО «Атомдата» провела модернизацию телефонной сети и внедрила импортонезависимую автоматизированную телефонную станцию нового поколения (NGN АТС) в АО «АЭМ-технологии» – одной из машиностроительных компаний государственной корпорации «Росатом». Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

В рамках реализации проекта к платформе РТУ («Российский телефонный узел»), разработанной компанией САТЕЛ, было подключено более 2500 абонентов с возможностью расширения до 5000 абонентов. Решение соответствует всем требованиям безопасности, а также обеспечивает бесперебойный режим работы. Телефонные аппараты РТУ включены в реестр Минпромторга как «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП).

«Переход на отечественные ИТ решения — это стратегически важный шаг для атомной отрасли, в том числе и для нашего предприятия. Новая коммуникационная платформа позволит нам усовершенствовать взаимодействие между сотрудниками», — сказал глава ИТ-блока компании «АЭМ-технологии» Денис Коротких.

Платформа РТУ – многокомпонентное решение, включенное в Единый реестр российского ПО Минцифры России, для построения распределенных и локальных сетей связи, созданное отечественным разработчиком программных решений в сфере корпоративных коммуникаций. Внедренная инфраструктура решает ряд актуальных технологических и корпоративных задач, обеспечивает высокое качество связи и защиты данных и имеет весь необходимый функционал ранее использовавшихся зарубежных систем и совместим с оборудованием сторонних вендоров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


