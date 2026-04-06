Wildberries упростит выбор товаров, добавив краткие характеристики из отзывов в поиск

RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) тестирует новый инструмент для упрощения поиска товаров на Wildberries. Теперь искусственный интеллект автоматически анализирует сотни отзывов покупателей и выводит самые значимые характеристики товара прямо в карточку в поисковой выдаче, помогая пользователям быстрее принимать решение о покупке. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Новая функция уже доступна тестовой группе пользователей в мобильном приложении Wildberries в категориях электроники, одежды и обуви. ИИ выделяет ключевые свойства, которые чаще всего упоминают в отзывах пользователи. Вместо того чтобы просматривать длинные тексты отзывов, покупатель видит лаконичные и емкие формулировки: например, «натуральная кожа», «мощный аккумулятор», «глубокие басы», «легкая ткань», «не скользят», «легко надеть» и др.

ИИ-выжимка расположена в блоке рейтинга товара на строке с оценкой. Рядом с цифрой рейтинга отображается выбранная алгоритмом характеристика, которая дополнена специальной визуальной меткой. Она указывает пользователю на то, что перед ним — функция, использующая технологии искусственного интеллекта. ИИ-выжимка подгружается динамически в реальном времени, учитывая свежие отзывы.

«Мы продолжаем системно внедрять ИИ-технологии для улучшения пользовательского опыта. Новый инструмент решает задачу «информационного шума» и помогает пользователям быстрее выбирать товары. Вместо того, чтобы анализировать массивы текстов самостоятельно, покупатель получает готовую выжимку — то, что действительно важно ему для оценки и принятия решения о покупке. Это сокращает время выбора и повышает прозрачность характеристик товара», — отметила директор по продукту сайта и приложения Wildberries Кристина Мошко.

Внедрение этого и других ИИ-инструментов является частью комплексной технологической стратегии компании. За последний год Wildberries уже запустила обновленный поиск по фото, генерацию описаний товаров, нейросетевой пересказ отзывов и ИИ-фильтры для работы с ними, виртуальную фотостудию и ряд других ИИ-функций.

