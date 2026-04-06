VK Tech представила обновления суперприложения VK WorkSpace

Обновление доступно в облачной версии. Для организаций, которые разворачивают платформу в собственном контуре добавлена возможность брендирования приложений VK WorkSpace на ПК и мобильных устройствах. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

В веб-версии слева появилась вертикальная панель навигации, в которой собраны ключевые сервисы VK WorkSpace. Обновление реализовали по результатам исследования, которое провела команда продукта: пользователи отметили, что вертикальная панель удобнее, проще в освоении и визуально привлекательнее горизонтальной. Кроме того, если раньше сервисы открывались в разных вкладках, то теперь переключение между ними происходит в одной.

Расширился набор сервисов, доступных в панели: к «Почте», «Мессенджеру», «Календарю» и «Диску» добавились инструменты для совместной работы: интерактивное пространство для визуализации идей «Доска VK WorkSpace» и сервис для совместного создания и редактирования текстов, таблиц и презентаций «Документы VK WorkSpace». Они также открываются в единой вкладке супераппа.

Одновременно упростился процесс авторизации: достаточно один раз ввести логин и пароль от корпоративной «Почты», чтобы получить доступ ко всем сервисам VK WorkSpace.

Для компаний, развернувших VK WorkSpace в собственном контуре, стала доступна возможность создания брендированных приложений на всех платформах. Заказчик получает корпоративные сервисы с логотипом, собственным названием и цветовой палитрой по брендбуку, которые можно выложить в магазины приложений от своего имени.

Это позволяет организациям представить сотрудникам платформу как корпоративный инструмент под брендом компании, что усиливает доверие к продукту и органично вписывает его в корпоративную культуру.

«Мы развиваем платформу VK WorkSpace как продукт, за который команда скажет «спасибо». Одно из важнейших направлений нашей работы — улучшение пользовательского опыта. Обновление веб-версии супераппа — шаг в этом направлении: мы упростили вход, переключение между сервисами и сделали навигацию ближе к привычному опыту пользователей настольного приложения», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.