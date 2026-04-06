«Титан-2» повысил производительность труда с помощью ИИ-системы мониторинга Solut Atomic

Российский строительный холдинг, специализирующийся на реализации крупных проектов в области промышленного и энергетического строительства, «Титан-2» объявил об успешных результатах внедрения системы мониторинга физического труда Solut Atomic на объекте центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (далее ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово (Новосибирская область). Система, внедренная в феврале 2024 г., позволила повысить среднюю производительность труда строителей на 20% за счет достоверного распознавания действий работников и внедрения мотивационных мер.

Solut Atomic – отечественная ИИ-платформа для мониторинга физического труда, разработанная для атомной отрасли. Система использует носимые устройства (умные часы), которые фиксируют движения работников и классифицируют их на продуктивную работу, перемещения и простои, распознавая конкретные действия. На основе данных ИИ предоставляет аналитику по конкретным рабочим, бригадам, подразделениям и подрядчикам, помогая оптимизировать процессы, снижать простои и повышать эффективность использования рабочего времени. Также система позволяет выявлять объективные причины простоя, например: отсутствие материалов, долгую выдачу нарядов, или ожидание смежников.

За два года реализации проекта в периметр мониторинга было вовлечено более 5 тыс. рабочих, и, несмотря на высокую оборачиваемость персонала, удалось предотвратить прирост потерь рабочего времени и обеспечить устойчивое улучшение производительности труда. Отчёты Solut Atomic позволили фиксировать динамику по каждому рабочему ежедневно, сравнивать бригады и подрядчиков между собой, корректировать планирование смен и распределение нагрузки на основании фактических данных, выявлять систематически недогруженные участки и оптимизировать процессы.

Согласно методике экспресс-оценки, применяемой специалистами Solut и заказчика, эффект достигается за счёт увеличения доли смен с достижением нормы полезного времени, сокращения потерь рабочего времени, оптимизации распределения ресурсов между зонами строительства, повышения ответственности подрядчиков за результаты.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста
Юрий Сауленко, руководитель программы по строительству центра коллективного пользования «СКИФ» «Концерн Титан-2», сказал: «Внедрение системы Solut Atomic стало ключевым фактором в оптимизации трудовых ресурсов на проекте ЦКП «СКИФ». Мы наблюдаем рост производительности на 20% и более, что позволяет вовремя завершать этапы строительства. Общая готовность объекта достигла более 97%, и мы уверены в успешном запуске в первой половине 2026 г.».

Внедрение ИИ-платформы способствовало оптимизации затрат, повышению вовлеченности работников и их руководителей в данный проект. «Титан-2» планирует масштабировать систему на новые проекты, включая строительство новых АЭС и промышленных объектов в России и за рубежом, с целью достижения аналогичных результатов и укрепления лидерства в отрасли.

Другие материалы рубрики

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Производитель электроники «Росатома» ушел в убыток почти в полмиллиарда

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Англия бойкотирует внедрение в медицину ПО американской Palantir

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
