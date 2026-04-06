Резидент технопарка «Жигулёвская долина» включен в реестр отечественного ПО

Разработка компании «Гедокорп» «Гедоплатформа» включена в реестр отечественного программного обеспечения. Об это CNews сообщил представитель технопарка «Жигулёвская долина».

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных представляет собой официальную государственную информационную систему, которая содержит сведения обо всём программном обеспечении, признанном отечественным. Реестр заработал 1 января 2016 г. Его называют белым списком софта, которому государство оказывает доверие. Ведением государственного реестра российского ПО занимается Минцифры. Решение о включении продукта в реестр принимает специальный экспертный совет при министерстве на основании поданных документов и технической проверки.

«Включение программного обеспечения в Единый реестр российского ПО даёт нашей компании ряд преимуществ, связанных с государственной поддержкой, c участием в госзакупках и улучшением делового имиджа, в том числе при получении аккредитации, которая открывает доступ к дополнительным льготам, – отметил исполнительный директор «Гедокорп» Дмитрий Кадухин. – Для наших потенциальных и действующих клиентов открываются возможности приобретения ПО с привлечением субсидий, а также возможности софинансирования по государственным программам».

Вхождение в единый государственный реестр российского ПО становится юридическим фактом признания происхождения разработки. Что означает, что программный продукт соответствует требованиям импортозамещения и может использоваться в критической информационной инфраструктуре. ПО из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС). На начало апреля 2026 г. в реестр входит 30681 продукт, 11335 правообладателей.

Компания «Гедокорп» с 2025 г. является резидентом технопарка «Жигулёвская долина» с проектом «Программное обеспечение «Гедоплатформа» для проведения диагностирования и/или экспертизы промышленной безопасности трубопроводов». Компания – участник проекта «Сколково», также имеет статус малой технологической компании (МТК).

Основным направлением деятельности «Гедокорп» являются внедрение и поддержка систем по управлению ИТ-архитектурой предприятия. Компания имеет исключительные права на локализацию и адаптацию оригинального программного обеспечения.