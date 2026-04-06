CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

Резидент технопарка «Жигулёвская долина» включен в реестр отечественного ПО

Разработка компании «Гедокорп» «Гедоплатформа» включена в реестр отечественного программного обеспечения. Об это CNews сообщил представитель технопарка «Жигулёвская долина».

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных представляет собой официальную государственную информационную систему, которая содержит сведения обо всём программном обеспечении, признанном отечественным. Реестр заработал 1 января 2016 г. Его называют белым списком софта, которому государство оказывает доверие. Ведением государственного реестра российского ПО занимается Минцифры. Решение о включении продукта в реестр принимает специальный экспертный совет при министерстве на основании поданных документов и технической проверки.

«Включение программного обеспечения в Единый реестр российского ПО даёт нашей компании ряд преимуществ, связанных с государственной поддержкой, c участием в госзакупках и улучшением делового имиджа, в том числе при получении аккредитации, которая открывает доступ к дополнительным льготам, – отметил исполнительный директор «Гедокорп» Дмитрий Кадухин. – Для наших потенциальных и действующих клиентов открываются возможности приобретения ПО с привлечением субсидий, а также возможности софинансирования по государственным программам».

Вхождение в единый государственный реестр российского ПО становится юридическим фактом признания происхождения разработки. Что означает, что программный продукт соответствует требованиям импортозамещения и может использоваться в критической информационной инфраструктуре. ПО из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС). На начало апреля 2026 г. в реестр входит 30681 продукт, 11335 правообладателей.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

Компания «Гедокорп» с 2025 г. является резидентом технопарка «Жигулёвская долина» с проектом «Программное обеспечение «Гедоплатформа» для проведения диагностирования и/или экспертизы промышленной безопасности трубопроводов». Компания – участник проекта «Сколково», также имеет статус малой технологической компании (МТК).

Основным направлением деятельности «Гедокорп» являются внедрение и поддержка систем по управлению ИТ-архитектурой предприятия. Компания имеет исключительные права на локализацию и адаптацию оригинального программного обеспечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

