Перенос мобильного номера набирает популярность: число переходов в «Летай» выросло на 46%

За последние полгода количество переходов с сохранением номера в «Летай» выросло на 46% относительно предыдущих шести месяцев. Особой популярностью среди новых клиентов пользуются тарифные планы с безлимитным интернетом, при подключении которых в течение одного года действует скидка 50% на абонентскую плату. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

В ответ на растущий спрос и потребность в расширении зоны покрытия связью оператор продолжает улучшение качества сети в Татарстане. В марте 2026 г. было построено и модернизировано девять базовых станций. Новые площадки появились в ЖК «Зеленая Долина» Зеленодольского района и вблизи Центральной районной больницы в Кукморе. Также сигнал улучшили в Казани на территории жилых домов и учебных заведений по ул. Волгоградской – локальная скорость передачи данных выросла в среднем на 15%.

Дополнительно в марте 2026 г. «Летай» расширил покрытие LTE рядом с промышленной зоной в Лениногорске и дооснастил действующую базовую станцию в Актаныше. После проведенных работ пользователи получили более высокий уровень сигнала 4G. Планомерное точечное развитие сети особенно важно для жителей малых населенных пунктов, а также отдельных территорий с повышенной нагрузкой на сеть.