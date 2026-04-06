Оплата по факту потребления и гибкое локальное развертывание: в BillogicPlatform появились новые функции

Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) — «Инферит Биллинг» — выпустило обновленную версию решения для организации подписочной модели продаж BillogicPlatform. В платформе появились расширенные возможности оплаты по факту потребления (pay as you go) и локального (on-premise) развертывания. За счет этого бизнес может управлять сложными схемами монетизации в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Теперь BillogicPlatform предоставляет владельцам онлайн-продуктов и ИТ-департаментам готовый конструктор для внедрения ступенчатой тарификации и гибридных моделей: «Предоплаченный пакет (Commit) + Перерасход (Overage)».

Что получают заказчики

Автоматический расчет стоимости по ступенчатой шкале (pay as you go), который помогает клиентам платформы (владельцам сервисов) удерживать аудиторию за счет снижения цены единицы ресурса при росте объемов потребления.

Точный учет перерасхода поверх предоплаченных коммитов для сохранения баланса между предсказуемостью бюджета и гибкостью. Это исключает ситуации, когда крупный клиент уходит в минус при пиковых нагрузках.

Встроенные инструменты для управления бесплатным тарифом (Free Tier), которые позволяют ИИ-стартапам автоматически конвертировать бесплатных пользователей в платные без ручного биллинга.

Кроме того, ключевым обновлением BillogicPlatform стала ее поддержка в контуре (on-premise) заказчика на базе контейнеризации Kubernetes. Специально для этого команда «Инферит Биллинг» модернизировала архитектуру поставки продукта.

Такое улучшение решает вопрос инфраструктурной независимости и полного контроля над данными для клиентов, работающих с ИИ-сервисами и высоконагруженными цифровыми проектами.

Теперь заказчики могут использовать существующие корпоративные кластеры Kubernetes для управления биллингом; легко соблюдать требования законодательства о хранении персональных данных и коммерческой тайны; а также масштабировать систему биллинга горизонтально, автоматически подстраивая инфраструктуру под пиковые нагрузки или запуск новых ИИ-моделей.

«Функционал ступенчатой тарификации и гибридных схем прошел обкат на пилотных проектах и теперь доступен всем клиентам BillogicPlatform. Также мы реализовали запрос на технологическую гибкость развертывания. Поддержка Kubernetes в локальном контуре означает, что наш продукт стал полноценным решением для крупных заказчиков, способным работать в самом защищенном и масштабируемом ИТ-ландшафте», — отметила Ирина Кузнецова, директор BillogicPlatform «Инферит Биллинг» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Она добавила, что компания продлила акцию для ИИ-стартапов по бесплатному внедрению платформы. С учетом добавленной поддержки Kubernetes и готовых механик биллинга по токенам BillogicPlatform становится одним из немногих отечественных решений, позволяющих ИИ-разработчикам быстро вывести продукт на рынок с монетизацией, аналогичной мировым лидерам.

