Операционные системы «Альт» заработают на процессорах «Иртыш»

«Базальт СПО», производитель системного и инфраструктурного ПО на базе собственной платформы разработки, и «Трамплин Электроникс», российский технологический разработчик микроэлектроники, электронных продуктов и ПО, заключили соглашение о технологическом партнерстве.

Цель сотрудничества — обеспечить совместимость операционных систем «Альт» с процессорами семейства «Иртыш» и предоставить заказчикам независимые решения на базе отечественного стека технологий.

Документ подписали генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин и генеральный директор «Трамплин Электроникс» Анатолий Корсаков.

«Процессор без ПО бесполезен, а работа ОС невозможна без тесного взаимодействия с контрибьютором процессорной архитектуры. Интеграция процессоров "Иртыш" с операционными системами "Альт" обеспечит качественный рост обеих продуктовых линеек. Заказчики получат надёжные и безопасные ИТ решения с гарантированной поддержкой от российских разработчиков», — сказал Анатолий Корсаков, генеральный директор «Трамплин Электроникс».

«Иртыш» — современные высокопроизводительные процессоры на архитектуре LoongАrch64. Они имеют собственную среду загрузки и обладают низким энергопотреблением. Процессоры применяются в облачных средах, дата-центрах, научных и инженерных расчетах, автоматизированных системах управления, ПЛК, бортовых устройствах и других областях.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста
Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста Цифровизация

«Нашим разработчикам всегда интересно поддерживать различные среды разработки и архитектуры, даже те, которые ещё не вышли на российском рынке. В догоняющей сборочнице для архитектуры LoongArch64 у "Базальт СПО" уже есть порядка 20 тыс. пакетов. Есть сборки операционных систем для рабочих станций и серверов, которые уже хорошо работают. В ближайшее время на российском рынке появятся решения и ПАКи для этой архитектуры, разработанной совместно с нашими партнерами», — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Операционные системы «Альт» поддерживают работу с процессорами архитектуры LoongArch64. В 2025 г. в Китае представили инженерный программно-аппаратный комплекс на этой платформе от «Базальт СПО», «Норси-Транс» и «Аскон». ОС «Альт» получили положительные отзывы от китайских коллег.

Другие материалы рубрики

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Производитель электроники «Росатома» ушел в убыток почти в полмиллиарда

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Англия бойкотирует внедрение в медицину ПО американской Palantir

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
