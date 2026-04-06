ДОМ.РФ: новый ГОСТ определил цели и задачи технологий информационного моделирования в России

Российская строительная отрасль продолжает стандартизацию применения технологий информационного моделирования (ТИМ). Так, утверждён новый национальный стандарт ГОСТ Р 10.00.00.02-2026 «Единая система информационного моделирования. Принципы, цели и задачи», который позволит сделать цифровую трансформацию девелопмента ещё эффективнее.

Стандарт, разработанный в рамках деятельности Технического комитета по стандартизации № 505 (ТК 505) под руководством Минстроя России и ДОМ.РФ, при поддержке Госкорпорации «Росатом», а также с участием ведущих отраслевых организаций, призван сформировать единую методологическую основу для внедрения ТИМ в градостроительной деятельности и смежных отраслях экономики.

Стандарт входит в группу основополагающих документов Единой системы информационного моделирования и устанавливает цель применения ТИМ в градостроительной деятельности – повышение эффективности инвестиционно-строительной деятельности и управления объектами информационного моделирования.

«Утверждение нового национального стандарта является одним из ключевых шагов на пути к достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Применение стандарта задаёт единую методологическую основу для цифровой трансформации отрасли, позволяя перейти от «документоориентированного» подхода к «моделеориентированному» и «датаориентированному» управлению. Формирование Единого информационного пространства на всём жизненном цикле объектов строительства и ЖКХ обеспечивает единство достоверных данных, что напрямую влияет на скорость, безопасность и эффективность строительства объектов. Только через внедрение таких системных решений и полный переход на ТИМ можно кардинально повысить качество управления стройкой и сделать среду для жизни по-настоящему современной и надёжной», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Особое внимание в стандарте уделяется формированию Единого информационного пространства (ЕИП) как источника достоверных данных об объекте, обеспечивающего целостность информации и взаимодействие всех участников процесса. В числе ключевых задач, решаемых с помощью ТИМ, – поддержка принятия решений в области территориального планирования, анализ безопасности и энергоэффективности объектов, а также контроль выполнения проектных решений на всех этапах строительства и эксплуатации.

«Утверждение ГОСТа – это методологический фундамент, на котором строится цифровая вертикаль всей строительной отрасли. ТИМ сегодня проходят путь от точечного инструмента проектировщика к базовому стандарту управления капитальными активами на всех уровнях – от федеральных программ до инвестиционных проектов. ДОМ.РФ на протяжении последних лет последовательно формирует среду, в которой этот переход становится возможным, а сама информационная модель превращается в юридически значимый актив. Принятый ГОСТ закрепляет эту логику на уровне национальной системы стандартизации, и наша задача – обеспечить его применение в реальном секторе, чтобы технология работала не на бумаге, а в экономике проектов», – прокомментировал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Другие материалы рубрики

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Производитель электроники «Росатома» ушел в убыток почти в полмиллиарда

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Англия бойкотирует внедрение в медицину ПО американской Palantir

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
