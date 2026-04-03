Цифровая экосистема «Мажордом» будет интегрирована в ЖК «Вдохновение» в Калининграде

ИТ-компания «Философт» и управляющая компания «Новая среда» продолжают сотрудничество уже в рамках нового проекта девелопера «Русская Европа» – жилого комплекса «Вдохновение» в Калининграде. В ЖК будет внедрена цифровая экосистема «Мажордом», которая объединит сервисы для жителей, управляющей компании и девелопера в едином приложении. Об этом CNews сообщил представитель компании «Философт».

Проект предполагает создание единой цифровой среды, охватывающей как повседневные сценарии жизни в доме, так и ключевые процессы управления и эксплуатации. В основе подхода – принцип одного окна, когда основные сервисы доступны в одном интерфейсе и работают как единая система.

Для жителей в приложении «Мажордом» будут доступны сервисы для взаимодействия с управляющей компанией и цифровой инфраструктурой дома: подача заявок в УК, соседские чаты, новости и опросы, видеонаблюдение и архив видео, домофония, СКУД, временные пропуска, распознавание автомобильных номеров при въезде, оплата квитанций, маркетплейс товаров и услуг, бронирование мест общего пользования, а также управление функциями умной квартиры. Кроме того, приложение будет кастомизировано под бренд проекта.

Для управляющей компании система обеспечит инструменты для более прозрачной и управляемой работы: контроль заявок, распределение задач, отслеживание сроков исполнения, аналитику и отчетность, планово-предупредительные работы, автоматизацию диспетчеризации, управление персоналом и подрядчиками. Отдельный блок будет связан с цифровизацией приемки-передачи квартир.

Специально в рамках сотрудничества с УК «Новая среда» команда «Мажордома» обновила функционал приемки-передачи квартир.

Теперь перед записью на приемку житель может подтвердить или обновить свои данные прямо в мобильном приложении. Это позволит провести все запланированные приемки без срывов из-за несоответствия личных данных в документах. Кроме того, в системе появился быстрый запуск приемки сразу по всему дому: платформа автоматически добавляет только те квартиры, которые еще не переданы, и исключает уже сданные помещения. Такой подход сокращает время подготовки и заметно снижает нагрузку на управляющую компанию.

«Для нас важно, чтобы цифровые решения закрывали не только базовые потребности жителей, но и реально упрощали операционные процессы для управляющей компании. Приемка-передача квартир – один из самых чувствительных этапов после завершения строительства, и здесь особенно важны прозрачность, точность данных и удобный сценарий взаимодействия для всех сторон. Именно поэтому мы отдельно усилили этот модуль в рамках сотрудничества с УК “Новая среда”», – сказал Иван Власов, генеральный директор компании «Философт».

В компании отмечают, что внедрение «Мажордома» в ЖК «Вдохновение» отражает общий тренд рынка на переход от разрозненных сервисов к единой цифровой среде, в которой житель получает понятный пользовательский опыт, а управляющая компания – инструменты для системной и эффективной работы.