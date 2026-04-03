«Софтлайн Решения» оснастила агроклассы Волгоградской области

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оснастила агротехнологические классы для 14 школ Волгоградской области. Специалисты поставили современное учебно-демонстрационное оборудование, цифровые решения и учебные материалы, необходимые для работы специализированных классов. С помощью нового оборудования ученики 7-11 класс агроклассов уже изучают современные технологии и профильные агротехнологические предметы. Данный проект соответствует развитию продуктов российских ИТ-производителей.

Открытие агротехнологических классов является одним из направлений государственной стратегии развития агропромышленного комплекса страны. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», который, в свою очередь, входит в структуру национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности.

На сегодняшний день в Волгоградской области создано и успешно функционирует свыше 130 агроклассов. Их работа организована в тесном взаимодействии с Волгоградским ГАУ, профильными учреждениями среднего профессионального образования и базовыми хозяйствами.

Команда «Софтлайн Решений» оснастила агроклассы 14 школ Волгоградской области, поставив специализированное оборудование и учебные наборы для кабинетов математики, физики, химии, биологии и экологии, а также для работы следующих направлений: генетика и селекция растений; эффективное животноводство и современные корма; птицеводство будущего: технологии и управление; современные технологии пчеловодства; аквакультура; биотехнологии и пищевое производство; цветоводство; агроинженерия.

«Наша компания уже много лет помогает школам в создании комфортной и технологичной среды для обучения. Данный проект мы реализовали с учетом двух главных требований: минимальные сроки поставки и доля российского оборудования не ниже 90%. Для каждой из 14 школ Волгоградской области мы сформировали индивидуальный перечень оборудования и учебных наборов – от интерактивных панелей до лабораторных комплексов – в соответствии с нормативными требованиями. Наш огромный опыт в оснащении учебных заведений и понимание специфики этой области позволили нам уложиться в запланированные сметы. Мы рады видеть, как современное высокотехнологичное пространство помогает школьникам в освоении специальных дисциплин и меняет отношение к профессиям аграрного сектора», – сказал Виталий Гаврицков, руководитель направления «Образование» департамента комплексных проектов компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, нам нужны молодые специалисты с инновационным мышлением. И мы видим, как агроклассы становятся кузницей таких кадров. Благодарим нашего партнера – “Софтлайн Решения” – за слаженную работу и профессиональный подход к оснащению лабораторий. Это позволило нам оперативно запустить классы в работу. Также хотим отметить скрупулезную работу команды “Софтлайн Решений” с документацией: к каждой единице продукции был приложен сертификат соответствия. В передовой образовательной среде наши ребята могут по-настоящему погрузиться в профессию: работать с микроскопами, изучать генетику растений на реальных образцах, знакомиться с принципами работы автоматизированных ферм. Уверены, что такие классы станут отправной точкой для многих будущих специалистов АПК», – отметил представитель заказчика.