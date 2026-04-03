Подтверждена совместимость интерактивной панели Hisense 65MR6DE с ОС «Роса Хром 12»

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, сообщила о получении сертификата, который подтверждает совместимость интерактивной панели Hisense MR6DE с диагональю 65 дюймов и OPS-модуля Hisense S02EMS5C821C с операционной системой «Роса Хром 12». Российская компания НТЦ ИТ «Роса», разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса и государственного сектора, провела ряд тестовых испытаний. По результатам было установлено, что интерактивная панель Hisense 65MR6DE, оснащенная OPS-модулем Hisense S02EMS5C821C, корректно и стабильно взаимодействует с ОС «Роса Хром 12» и может использоваться в составе корпоративной и государственной ИТ-инфраструктуры, включая системы с повышенными требованиями к информационной безопасности.

«Получение сертификата о совместимости интерактивной панели Hisense с фирменным OPS-модулем с ОС «Роса Хром» – знаковое событие, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Это означает, что эффективное решение для совместной работы Hisense в кооперации с надежной ОС, входящей в реестр отечественного ПО, может быть бесшовно интегрировано в защищенную ИТ-инфраструктуру российских компаний и госорганизаций. Данная разновидность коммерческих дисплеев от Hisense незаменима для проведения совещаний и презентаций, коллективного планирования и обучения, организации ВКС на высоком уровне».

«Совместимость оборудования с отечественной операционной системой является ключевым фактором при построении современной ИТ-инфраструктуры, – сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса». – Операционная система «Роса Хром» разрабатывается с учетом требований корпоративного и государственного сегментов – от совместимости с оборудованием до высокого уровня безопасности и масштабируемости. Решения Hisense продемонстрировали стабильную и корректную работу в рамках тестирования, что позволяет использовать их в составе защищенных информационных систем различного уровня».

Интерактивная панель Hisense 65MR6DE, оснащенная встроенной камерой с разрешением 4K, производительна и оптимальна по соотношению цены и качества. Устройство воплощает формат «все в одном», так как сочетает функционал цифрового дисплея, планшета, электронной доски и решения для организации видеоконференций. За счет встроенных сенсорных технологий и возможностей беспроводной интеграции панель легко и удобно использовать.

«Роса Хром 12» – это современная операционная система для компьютеров, интерактивных панелей и серверов, основанная на российском репозитории Rosa 2021.1. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает ее стабильность и безопасность. «Роса Хром 12» разрабатывалась в России более 10 лет и является одним из крупнейших отечественных репозиториев, включающим более 35 тыс. приложений и компонентов. Интерфейс ОС «Роса Хром» интуитивно понятен, что облегчает взаимодействие пользователей с системой. Операционная система сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Минцифры России, что гарантирует высокую степень защиты данных и соответствие российским стандартам безопасности.

Сертификат совместимости интерактивной панели Hisense MR6DE с диагональю 65 дюймов и OPS-модуля Hisense S02EMS5C821 C с операционной системой «Роса Хром 12» №355-26 выдан на основании протокола тестовых испытаний №1060326 от 6 марта 2026 г.