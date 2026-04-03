МТС окутала мобильным интернетом LTE деревни на юге Курганской области

МТС обеспечила мобильным LTE-интернетом села и деревни с населением до 1000 человек в Целинном и Куртамышском муниципальных округах Курганской области, а также увеличила скорость передачи данных в их административных центрах. Это стало возможно благодаря установке дополнительного телекоммуникационного оборудования в этих муниципалитетах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Покрытие мобильной сети LTE впервые появилось в деревне Чертово, поселках Усть-Уйское, Казак-Кочердык и Кислянка, расположенных в Целинном муниципальном округе, а также в селе Советское Куртамышского муниципального округа. Проведенные техническими специалистами МТС работы также увеличили скорость мобильного интернета в административных центрах – городе Куртамыш и селе Целинном.

С приходом высокоскоростного мобильного интернета местные жители, как и горожане, могут пользоваться цифровыми сервисами для денежных переводов, получения госуслуг, записи к врачу и другими онлайн-сервисами. Предприятия агропромышленного комплекса, расположенные на юге Курганской области, также смогут внедрять ИТ-решения в свою работу.

«Развитие мобильной сети в Курганской области является стратегическим направлением нашей работы. Мы не только увеличиваем скорость передачи данных в крупных городах ЗауральяКургане и Шадринске, но и расширяем покрытие сети LTE в муниципалитетах. Важным шагом программы развития инфраструктуры, стартовавшей в этом году, стало обеспечение высокоскоростным мобильным интернетом жителей небольших сел и деревень. Вместе с этим мы увеличили емкость сети в других удаленных от столицы региона населенных пунктах», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

