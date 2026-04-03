Группа Rubytech и Айсорс подтвердили совместимость и отказоустойчивость решений для промышленной автоматизации

Группа Rubytech и компания Айсорс объявляют об успешном завершении функциональных и нагрузочных тестирований, подтвердивших совместимость двух своих решений: ПАК АСУ ТП и ПО «Виртуальный контроллер» Айсорс. Испытания прошли на базе лаборатории Группы в условиях реальной промышленной нагрузки, характерной для вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Испытания доказали стабильность и отказоустойчивость системы в условиях реальной промышленной эксплуатации, а также её способность обеспечивать оперативное управление технологическими процессами на производствах разных типов. Тестирование в конфигурации с горячим резервированием показало: даже если основной управляющий модуль выйдет из строя, включится резервная копия – останова не произойдёт. Проверка оперативного управления подтвердила, что обработка данных и исполнение команд стабильно осуществляются в режиме реального времени, что позволяет минимизировать риски задержек, сбоев и производственного брака. Также в процессе тестирования решение было оптимизировано для промышленной эксплуатации — это сокращает сроки внедрения и устраняет необходимость дополнительной настройки на месте.

В ходе тестирований была подтверждена поддержка виртуализации в режиме реального времени, выполнение онлайн-команд в среде разработки с поддержкой протоколов OPC UA, Modbus TCP. Также проверялись функционал интеграции с EdgeParser и СМиД для обмена данными, резервирование линий связи, горячая миграция при ручном переносе и при отказе виртуальной машины.

Защита от угроз кибербезопасности — как внешних атак, так и внутренних сбоев — обеспечивается благодаря принципам Secure by Design («безопасность по умолчанию»), изначально заложенным в архитектуру программно-аппаратного комплекса для управления технологическими процессами, а не реализованным в виде дополнительных модулей на последующих этапах.

Совместное решение на базе ПАК для АСУ ТП Группы Rubytech и ПО «Виртуальный контроллер» Айсорс полностью совместимо с распространёнными промышленными протоколами и уже действующими программными комплексами предприятий.

«Совместимость с «Виртуальным контроллером» Айсорс расширяет возможности и ПАК АСУ ТП подтверждает её открытость для интеграции с передовыми отечественными решениями. Мы создаем экосистему надёжных инструментов для промышленной автоматизации, где безопасность, производительность, отказоустойчивость и соответствие стандартам заложены в основу архитектуры. Совместная работа с Айсорс — важный шаг к построению технологически независимой инфраструктуры для критически важных отраслей экономики», — отметил Артем Пономарь, владелец продукта ПАК АСУ ТП Группы Rubytech.

«Успешная интеграция с ПАК для управления технологическими процессами от Группы Rubytech подтверждает готовность «Виртуального контроллера» Айсорс к решению задач промышленной автоматизации на объектах критической инфраструктуры. Наше решение позволяет заказчикам отказаться от закупки множества аппаратных контроллеров в пользу единой программной платформы, которая масштабируется от отдельной установки до уровня предприятия. Это новая архитектура АСУ ТП, где гибкость и экономическая эффективность становятся ключевыми конкурентными преимуществами», — прокомментировал Ян Сухих, владелец продукта «Виртуальный контроллер» Айсорс.

Другие материалы рубрики

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Заморожен на неопределенное время проект российского принт-сервера на процессоре Baikal-M

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Обновление ПО лишило стиральные машины Samsung способности стирать

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
