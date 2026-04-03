«Геоскан» и «Океаника» объединяют усилия для развития мультисредной робототехники

ГК «Геоскан» и компания «Океаника» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство нацелено на запуск образовательных и технологических инициатив в сфере мультисредной робототехники. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Стороны объединят компетенции в области беспилотных авиационных систем (БАС) и подводной робототехники, чтобы предложить новые подходы к инженерной подготовке. В планах – интеграция образовательных продуктов компаний, совместная разработка робототехнических комплексов, способных работать в различных средах: в воздухе, под водой, на земле. Такие решения востребованы в образовательных программах и инженерных соревнованиях.

Партнерство позволит «Геоскану» усилить образовательную экосистему за счет решений в области водной робототехники, а «Океанике» — нарастить масштабы деятельности и вывести продукты в новые сферы применения.

«Сегодня важно не просто знакомить школьников и студентов с отдельными технологиями, а формировать у них системное инженерное мышление. Совместная работа с «Океаникой» позволит выстраивать такой подход через решения, объединяющие программирование, навигацию, управление устройствами в различных средах. Это важный шаг для подготовки специалистов нового поколения», — отметил заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

«Развитие образовательной робототехники невозможно без тесного взаимодействия разработчиков, производителей и педагогического сообщества. Партнерство с «Геосканом» дает возможность объединить сильные стороны двух команд и создавать решения на новом технологическом уровне, которые будут востребованы как в учебном процессе, так и в более широком контексте подготовки кадров для технологических отраслей», — сказала основатель компании «Океаника» Ольга Киртянова.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/