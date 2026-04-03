«Газпром нефть» создала цифровую модель, которая прогнозирует изменения вечной мерзлоты

Компания представила систему, которая способна прогнозировать состояние многолетнемерзлых грунтов на 25 лет вперед. Цифровая модель описывает геокриологические условия западной части полуострова Ямал, но в перспективе будет распространена на другие регионы деятельности компании в Восточной и Западной Сибири.

Что умеет система

Многолетнемерзлые грунты расположены в верхней части земной коры. Надежность и долговечность зданий, дорог и инженерных сетей зависит от сохранения их отрицательной температуры. Созданная цифровая система позволит с высокой точностью спрогнозировать изменения свойств грунтов на Ямале. Эти данные помогут в безопасной эксплуатации уже построенных объектов, эффективном проектировании и строительстве новых сооружений в арктическом регионе.

Что внутри модели

Система объединяет данные с 3,5 тыс. инженерно-геологических скважин, космические съемки, а также полевые и лабораторные исследования. Цифровая модель отражает строение, температуру, физико-механические и теплофизические свойства грунтов. Все это помогает оценить текущее состояние вечной мерзлоты, выявить факторы риска и отследить процессы в недрах.

Практическая ценность цифровой разработки

Криолитозона занимает более 60% территории России. По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, оценка её изменений – государственный приоритет. «Не так давно Правительство РФ приняло решение о создании системы государственного мониторинга вечной мерзлоты на базе Росгидромета. Мы со своей стороны, как компания, которая работает в зоне вечной мерзлоты, также уделяем большое внимание ее изучению и сохранению, – рассказал он. – Созданная нами цифровая модель позволит на десятилетия вперед моделировать изменения криолитозоны и поможет экологично разрабатывать сложные месторождения на Крайнем Севере».

На Крайнем Севере расположены колоссальные запасы полезных ископаемых и живут сотни тысяч человек. Директор Научного центра изучения Арктики, Артем Громадский убежден, что создание интеллектуального сервиса по оценке и научному прогнозированию состояния вечномерзлых грунтов поможет в решении промышленных задач и будет способствовать развитию населенных пунктов Крайнего Севера.