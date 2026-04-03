Более 90% мобильного трафика в России формируют пользователи старше 25 лет

Потребление мобильного интернета в России демонстрирует устойчивый рост и пока еще опережает по популярности голосовую связь и SMS, однако отдельные сценарии использования связи демонстрируют перераспределение активности. К таким выводам пришли аналитики платформы управления связью «Экомобайл», изучив данные абонентов за 2024–2025 гг. Исследование также показало, что более 90% всего мобильного трафика сегодня формируют пользователи старше 25 лет. Об этом CNews сообщили представители «Экомобайл».

Мобильный трафик: +16% за год

Среднемесячное потребление мобильного интернета абонентами «Экомобайл» с января по сентябрь 2025 г. достигло 12,75 ГБ, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2024 г. – 10,97 ГБ. Это эквивалентно примерно 5–8 часам просмотра видео в HD-качестве.

Динамика потребления мобильного интернета абонентами носит сезонный характер. Пик традиционно приходится на зиму: в январе 2025 г. средний объем трафика на одного пользователя составил рекордные 15,57 ГБ. К лету нагрузка снижается, и в июне-июле держится на уровне около 11,63 ГБ.

Портрет пользователя

Основной объем интернет-трафика (90%) генерируют пользователи старше 25 лет. Так, на самую активную аудиторию в возрасте от 36 до 45 лет приходится примерно 35% всего потребления. Еще около 25% формируют пользователи старше 45 лет. Группа от 25 до 35 лет обеспечивает примерно 30% совокупного потребления. Молодежь 18–24 лет использует около 9%, а несовершеннолетние — менее 1% от общего объема трафика.

Такая структура потребления показывает, что основная аудитория мобильного интернета — взрослые и экономически активные пользователи. Для них смартфон все чаще выступает не только средством связи, но и рабочим инструментом, а также ключом к банковским сервисам, маркетплейсам, государственным платформам и облачным сервисам.

Голос и SMS: перераспределение каналов

Традиционные голосовые вызовы и SMS пока не возвращаются на уровень массового использования, однако в отдельных сценариях их активность растет.

В 2025 г. потребление голосовых минут абонентами «Экомобайл» выросло до 277 минут в месяц после блокировки звонков в мессенджерах. При этом интернет-трафик остался на высоком уровне, продолжив расти. Таким образом, наблюдается перераспределение активности: часть звонков вернулась к традиционной голосовой связи, но фундаментального снижения интернет-трафика не произошло.

«Исследование показывает: мобильный интернет перестал быть опцией — он стал основой всех цифровых сервисов. Взрослые пользователи задают темп развития сетей: именно их привычки определяют, какие технологии и услуги будут востребованы. В 2025 году блокировка звонков в мессенджерах привела к росту стандартных голосовых вызовов, но мобильный интернет все равно остался главным каналом коммуникации. Для рынка это сигнал строить стратегию вокруг экономически активной аудитории и создавать сервисы, которые реально меняют повседневную жизнь», — отметил Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл».